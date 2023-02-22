الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توافد السائحين والفرق الفنية إلى معبدى أبوسمبل لحضور ظاهرة تعامد الشمس

توافد السائحين إلى
توافد السائحين إلى معبدى أبوسمبل

شهد معبدا أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، توافد الآلاف من السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

كما توافدت الفرق الفنية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون، لتأدية العروض داخل صحن المعبدين ضمن فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

توافد السائحين إلى معبدى أبوسمبل

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شهد ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون بمسرح السوق وسط مدينة أبوسمبل السياحية،وسط أجواء إحتفالية للعروض الفنية والفقرات الإستعراضية ووسط حضور الألاف من المواطنين والزائريين.

وذلك بحضور ماريموتو كاربايا باتمانادن سفير سريلانكا بمصر، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والأثار ، والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان ، وأحمد الشافعى رئيس المهرجان ، وقيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان.

توافد السائحين إلى معبدى أبوسمبل

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون ،والذى إنطلق فى 16 فبراير الجارى شهد مشاركة واسعة من 21 فرقة للفنون الشعبية والفلكورية الأجنبية والعربية والإفريقية والمصرية من بينها 10 فرق أجنبية وهى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا ، بجانب 11 فرقة مصرية وهى أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية.

وأوضح أنه تم الإستعداد المسبق لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح فعاليات مهرجان تعامد الشمس ، والظهور بشكل مشرف وراقى أمام المشاركين من الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين. 

 

وكان فور وصوله لمدينة أبو سمبل السياحية قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية تابع فيها عدد من المشروعات الجارية والمخططة، بجانب الشوارع الرئيسية والداخلية والمواقع الخدمية والسياحية والتى تزينت لإستقبال السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

توافد السائحين إلى معبدى أبوسمبل

وخلال جولته التى رافقه فيها اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، وقيادات المحافظة والوحدة المحلية تفقد اللواء أشرف عطية المحور التنموى المرورى الجديد المقترح ، والذى سيضم طريق للسيارات والمركبات وممشى وكورنيش سياحى بطول 1 كم، وبتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ليساهم الطريق فى الربط بين مطار أبو سمبل الدولى ومدخل طريق أبو سمبل البرى بمعبدى أبو سمبل مباشرة.

توافد السائحين إلى معبدى أبوسمبل

 

أجواء احتفالية الظاهرة الفلكية الفقرات الاستعراضية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الملك رمسيس الثاني ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني أبوسمبل أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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