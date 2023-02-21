الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير النقل: لا زيادة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه لم يصدر قرار بزيادة سعر تذاكر المترو منذ 2019، لافتًا إلى أنه خلال أكتوبر المقبل سيتم تشغيل المرحلتين “"ب" و"ج" من الخط الثالث حتى جامعة القاهرة وروض الفرج.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الراكب الذي يأتي من محطة حلوان حتى جمال عبدالناصر يدفع 10 جنيهات لكونه يستخدم 20 محطة.

وأردف أن الراكب القادم من حلوان حتى روض الفرج بعد تشغيل الخط الثالث "ب" و"ج"، يكون قد استخدم أكثر من 30 محطة، وبالتالي سيتحمل زيادة 2 جنيه في سعر التذكرة، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ستطبق على من استخدم أكثر من 25 محطة وقدرها 2 جنيه فقط.

واستطرد وزير النقل أنه حتى اليوم لم تتم زيادة أسعار المترو، موضحًا أنه قبل زيادة سعر تذاكر المترو سيتم الإعلان عن هذا في مختلف وسائل الإعلام، لافتًا إلى أنه لا يمكن زيادة سعر تذاكر المترو قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء وطرح الأمر للحوار المجتمعي ومجلسي النواب والشيوخ وإذا تمت الموافقة يُعرض على رئيس الجمهورية.

واختتم وزير النقل أن الدولة تخسر من كل تذكرة ما قيمته 25 إلى 50% من مصاريف التشغيل.

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