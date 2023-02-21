الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كامل الوزير: الرئيس السيسى رفض زيادة أسعار تذاكر القطارات

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الخطوط الحالية للنقل والمواصلات في مصر لا يوجد بها أي زيادة جديدة في الأسعار. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه ستتم زيادة أسعار التذاكر عند دخول خطوط جديدة للنقل والمواصلات لكن لا يوجد أي خطط جديدة لزيادة أسعار القطارات في الوقت الحالي.

وأكد كامل الوزير، أن زيادة أسعار تذاكر خطوط القطارات تتم بناء على موافقة من مجلس الوزراء والاعتماد من رئيس الجمهورية، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض زيادة أسعار تذاكر القطارات.

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