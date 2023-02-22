عبر إيرادات الإعلانات.. تيك توك يطرح خطة جديدة لجذب المتابعين فى الولايات المتحدة

سلط موقع إينجادجيت الأمريكي، الضوء على الخطة الجديدة من قبل موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لجذب المتابعين في الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى أن تيك توك طرح خطة جديدة لتحقيق الدخل عبر إيردات الإعلانات.

وأضاف الموقع أن الخطة الجديدة أو المبادرة تهدف إلى مساعدة المبدعين على تحقيق ايرادات أعلى وإيجاد فرص جديدة، خاصة في الولايات المتحدة الامريكية، وإطلاق الفرص الواقعية المثيرة معتمدًا على Creator Fund.

وكتب تيك توك في منشور مدونة، أنه أخذ التعليقات من الجهود السابقة في الاعتبار أثناء إنشاء البرنامج، وذلك بعدما تعرض العديد من المبدعين لانتقادات شديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى البعض أنهم تلقوا دفعات من بضعة دولارات فقط لمقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها ملايين المرات.

وتم الكشف عن صندوق TikTok Creator Fund في عام 2020 بالتزام أولى قدره 200 مليون دولار، وبعد فترة وجيزة، وقالت الشركة إنها ستدعم مئات الآلاف من المبدعين بتمويل يزيد عن ملياري دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

المبدعون المؤهلون في الولايات المتحدة

وأضاف أن التفاصيل قليلة نسبيًا في الوقت الحالي، إلا أن الخطة الجديدة ستكون مدعومة فقط في البداية قبل الانفتاح على جميع المبدعين المؤهلين في الولايات المتحدة في الأشهر القليلة المقبلة، ويجب ألا يقل عمر المشاركين عن 18 عامًا، تلبية الحد الأدنى من المتابعين وعدد مرات مشاهدة الفيديو ؛ ولديك حساب في وضع جيد.

وبحسب التقرير الأمريكي، لم يذكر تيك توك عدد المتابعين الذين سيحتاج المستخدم إلى المشاركة، لكن تقريرًا سابقًا أشار إلى أن عدد المتابعين هو 100000 متابع، وهي قفزة كبيرة من خط الأساس لصندوق Creator Fund.

بالإضافة إلى تلبية بعض المقاييس الملموسة، يقول تيك توك إن المستخدمين بحاجة إلى نشر "محتوى أصلي عالي الجودة أطول من دقيقة واحدة" حتى يتمكنوا من كسب المال من خلال برنامج الإبداع، مضيفا أن منشئي المحتوى سيكونون قادرين على تتبع أهلية الفيديو على لوحة معلومات محدثة ورؤية إيراداتهم المقدرة إلى جانب بيانات أداء الفيديو.

ووفقاً للتقرير الامريكي، لم تؤكد تيك توك المبلغ الذي تخطط لدفعه من خلال برنامج الإبداع ، لكنها أكدت لـ TechCrunch أنها "ستوفر متوسط دخل أعلى لمرات مشاهدة الفيديو المؤهلة" بموجب صيغة منقحة.