أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 22-2-2023
البحث عن أسعار الدواجن من الموضوعات الأكثر اهتمامًا لكثير من المواطنين، يمثل ارتفاع الأسعار معيار ارتفاع سعر الدواجن وخاصة سعر البانيه.
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023
نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023 بمختلف أنواعها وسعر طبق البيض.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 81 جنيهًا
الفراخ الساسو 96 جنيهًا
امهات بيضاء 67 جنيهًا
أحمر بياض أرضي 75 جنيهًا
أحمر بياض سلك 70 جنيهًا
كتكوت أبيض 33 جنيهًا
كتكوت ساسو 15 جنيهًا
كتكوت ساسو بيور 16 جنيهًا
كتكوت بلدي 6.50 جنيه
سعر البيض
بيض أبيض 113 جنيهًا
بيض أحمر 116 جنيهًا
بيض بلدي 116 جنيهًا
سعر البط
بط بغال جرموه عمر يوم 30 جنيهًا
بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيهًا
بط فرنساوي عمر يوم 18.55 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيهًا
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيهًا
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيهًا
لحم بط بلدي كيلو 85 جنيهًا
لحم بط مولار كيلو 78 جنيهًا
لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيهًا
لحم بط مسكوفي كيلو 90 جنيهًا
سعر الرومي
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيهًا
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيهًا
رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيهًا
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا
سعر الحمام
الحمام الكشكي 225 جنيهًا
الحمام الأسترالي 575 جنيهًا
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيهًا
زغاليل روماني 125 جنيهًا
حمام روماني أصفر 350 جنيهًا
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا
زغليل زاجل 625 جنيهًا
الحمام الهزاز 250 جنيهًا
حمام الشقلباظ 250 جنيهًا
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيهًا
الزغاليل البلدي 40 جنيهًا
الحمام العبسي 150 جنيهًا
يمام إمري 100 جنيه