أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 22-2-2023

البحث عن أسعار الدواجن من الموضوعات الأكثر اهتمامًا لكثير من المواطنين، يمثل ارتفاع الأسعار معيار ارتفاع سعر الدواجن وخاصة سعر البانيه.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023

نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023 بمختلف أنواعها وسعر طبق البيض.



أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 81 جنيهًا

الفراخ الساسو 96 جنيهًا

امهات بيضاء 67 جنيهًا

أحمر بياض أرضي 75 جنيهًا

أحمر بياض سلك 70 جنيهًا

كتكوت أبيض 33 جنيهًا

كتكوت ساسو 15 جنيهًا

كتكوت ساسو بيور 16 جنيهًا

كتكوت بلدي 6.50 جنيه

سعر البيض

بيض أبيض 113 جنيهًا

بيض أحمر 116 جنيهًا

بيض بلدي 116 جنيهًا

سعر البط

بط بغال جرموه عمر يوم 30 جنيهًا

بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيهًا

بط فرنساوي عمر يوم 18.55 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيهًا

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيهًا

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيهًا

لحم بط بلدي كيلو 85 جنيهًا

لحم بط مولار كيلو 78 جنيهًا

لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيهًا

لحم بط مسكوفي كيلو 90 جنيهًا



سعر الرومي

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيهًا

رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيهًا

رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيهًا

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيهًا

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيهًا



سعر الحمام

الحمام الكشكي 225 جنيهًا

الحمام الأسترالي 575 جنيهًا

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيهًا

زغاليل روماني 125 جنيهًا

حمام روماني أصفر 350 جنيهًا

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيهًا

زغليل زاجل 625 جنيهًا

الحمام الهزاز 250 جنيهًا

حمام الشقلباظ 250 جنيهًا

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيهًا

الزغاليل البلدي 40 جنيهًا

الحمام العبسي 150 جنيهًا

يمام إمري 100 جنيه