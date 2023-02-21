«منتجى الدواجن»: نحتاج 900 ألف طن شهريًا من الأعلاف

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، رئيس شعبة الأعلاف، إننا بحاجة إلى 900 ألف طن شهريًا أعلافًا لتربية الدواجن، ولا بد من توفيرها بصفة مستمرة وبأسعار متوازنة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الدواجن لا يأتى إلا من خلال إنتاج المزارع للفراخ.

أضاف الزيني، خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة، أن إنتاج الدواجن تراجع من 4.5 مليون لـ2.5 مليون دجاجة يوميًا، مضيفًا أن هناك تراجعًا فى بيض المائدة وكان هناك إنتاج 40 مليون بيضة وتراجع لـ25 مليون بيضة يوميًا، وذلك بعد أن كان لدينا اكتفاء ذاتى من البيض منذ الثمانينيات.

أوضح أنه يوجد لدينا أكثر من 3.5 مليون عامل يعملون فى إنتاج الدواجن: "نحتاج إلى فترة من 30 لـ40 يومًا دورة إنتاجية حتى تنخفض أسعار الدواجن مرة أخرى".

وأكد أن هناك تشجيعًا من الدولة فى إنتاج الذرة وفول الصويا للمساعدة فى إنتاج الأعلاف للمساهمة فى خفض أسعار الدواجن.