الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-2-2023

مواد البناء..سعر
مواد البناء..سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-2-2023

ينال البحث عن أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اهتمام الكثير من المواطنين الذين يرغبون في استكمال بناء منازلهم مع حصولهم على تراخيص البناء.
 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-2-2023

 

نوضح لكم في هذا التقرير عن مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-2-2023 وكذلك سعر الرمل والزلط.

 

سعر الحديد اليوم 

حديد عز 28,300 جنيه
حديد بشاى 28,500 جنيه
حديد العتال 27,500 جنيه
حديد عطية 27,500 جنيه
حديد سرحان 26,500 جنيه
حديد المراكبى 27,000 جنيه
حديد المصريين 28,300 جنيه
حديد الكومى 27,000 جنيه
حديد المعادي 27,000 جنيه
حديد بيانكو 26,000 جنيه
حديد العشري 27,000 جنيه
حديد مصر ستيل 27,000 جنيه
 

سعر الاسمنت اليوم
 اسمنت المسلح 1,935 جنيه
اسمنت النصر 1,910 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,850 جنيه
اسمنت المخصوص 1,905 جنيه
اسمنت العسكري 1,840 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه
اسمنت حلوان 1,890 جنيه
اسمنت السهم 1,850 جنيه
اسمنت السويدي 1,990 جنيه
أسمنت المسلة 1,895 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيه
أسمنت الممتاز 1,940 جنيه
أسمنت السويس 1,940 جنيه
أسمنت تايتان 1,890 جنيه
أسمنت سيناء 1,870 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,900 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت المصري 1,900 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,860 جنيه
أسمنت المنيا 1,830 جنيه
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
أسمنت البرج 1,900 جنيه
أسمنت الماكس 1,880 جنيه
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
أسمنت الدلتا 1,870 جنيه
أسمنت الصرح 1,980 جنيه

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 21-2-2023

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه
 

أسعار الطوب الأحمر 

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه

مواد البناء أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت الحديد اليوم الحديد والأسمنت اليوم سعر الاسمنت اليوم سعر الحديد اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-2-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-2-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 22-2-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 22-2-2023

بايدن يحذر من «أيام مريرة وصعبة» مقبلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-2-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان