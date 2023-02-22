مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-2-2023
ينال البحث عن أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اهتمام الكثير من المواطنين الذين يرغبون في استكمال بناء منازلهم مع حصولهم على تراخيص البناء.
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-2-2023
نوضح لكم في هذا التقرير عن مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-2-2023 وكذلك سعر الرمل والزلط.
سعر الحديد اليوم
حديد عز 28,300 جنيه
حديد بشاى 28,500 جنيه
حديد العتال 27,500 جنيه
حديد عطية 27,500 جنيه
حديد سرحان 26,500 جنيه
حديد المراكبى 27,000 جنيه
حديد المصريين 28,300 جنيه
حديد الكومى 27,000 جنيه
حديد المعادي 27,000 جنيه
حديد بيانكو 26,000 جنيه
حديد العشري 27,000 جنيه
حديد مصر ستيل 27,000 جنيه
سعر الاسمنت اليوم
اسمنت المسلح 1,935 جنيه
اسمنت النصر 1,910 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,850 جنيه
اسمنت المخصوص 1,905 جنيه
اسمنت العسكري 1,840 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه
اسمنت حلوان 1,890 جنيه
اسمنت السهم 1,850 جنيه
اسمنت السويدي 1,990 جنيه
أسمنت المسلة 1,895 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيه
أسمنت الممتاز 1,940 جنيه
أسمنت السويس 1,940 جنيه
أسمنت تايتان 1,890 جنيه
أسمنت سيناء 1,870 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,900 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت المصري 1,900 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,860 جنيه
أسمنت المنيا 1,830 جنيه
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
أسمنت البرج 1,900 جنيه
أسمنت الماكس 1,880 جنيه
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
أسمنت الدلتا 1,870 جنيه
أسمنت الصرح 1,980 جنيه
سعر الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه
أسعار الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه