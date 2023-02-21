بأسعار تنافسية.. محافظ دمياط تفتتح معرض «أهلا رمضان» في فارسكور

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، معرض السلع الغذائية "أهلا رمضان" بمدينة فارسكور ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة بالمحافظة للاستعداد للشهر الكريم وتلبية احتياجات المواطنين بكافة المناطق.

جاء الافتتاح بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومحمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط وعلى الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتفقدت محافظ دمياط، المعرض الذى جاء بمبادرة أطلقتها مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالتعاون مع تجار المدينة، حيث تضمن جميع السلع الغذائية والفواكه والخضروات والمجمدات والعطارة والبقوليات والياميش فضلاً عن وجود أقسام للسجاد والموكيت والملابس والأحذية.

اطمأنت المحافظ، على توافر جميع السلع بجودة مناسبة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مؤكدة على جميع العارضين بالالتزام بالإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد الخصم.