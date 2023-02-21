الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جوارديولا يعترف: «مهما حدث سأفشل يومًا ما»

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن المباراة التي ستجمع فريقه بلايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي أمام مضيفه لايبزيج الألماني، غدًا الأربعاء، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ريد بول أرينا في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب البلجيكي كيفن دي بروين، والإسباني إيمريك لابورت، عن قائمة الفريق المسافرة لألمانيا لخوض المباراة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "دي بروين ولابورت مريضان، لا أعرف أيضًا ما إذا سيكونان متواجدين أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي أم لا، هذا ما يحدث خلال الموسم، للأسف. لم يشعر دي بروين بحالة جيدة بعد المباراة مع فورست يوم الأحد. بالأمس، لم يشعر لابورت بحالة جيدة. يحدث ذلك أحيانًا".

وأردف: "بعد القرعة مباشرة، شعرت بأننا سنواجه خصمًا قويًا، نحن نعرف الجودة خاصتهم لسنوات عديدة، ثقافتهم للاعبين الشباب، والتجهيز، وأنماط اللعب الواضحة، والكثير من اللعب في الوسط، واللياقة البدنية في كرة القدم الألمانية التي تمر بمرحلة انتقالية لا يمكن إيقافها".

وأوضح: "الكثير من الاحترام لهذا النادي وما فعلوه. العام الماضي مع جيسي مارش وكريستوفر نكونكو، عانينا أمامهم.. هنا خسرنا، حسنًا لقد تأهلنا، لكننا عانينا، لقد تأهلوا في كل موسم لـدوري أبطال أوروبا وأنا أعلم الجودة وسيكون الأمر صعبًا، نحاول أن نقدم أداءً جيدًا ونحصل على نتيجة جيدة للعودة إلى مانشستر".

وتابع "دوري أبطال أوروبا بطولة رائعة، أحبها، إنها امتياز، لا أعرف إلى أي مدى نصل ولكننا هنا، تجاوز المجموعة صعب، لهذا الحلم يجب الحصول على نتيجة جيدة غدًا والذهاب إلى ربع النهائي".

واستطرد: "لديّ شعور أنه رغم ما فعلناه لسنوات عديدة، مهما حدث، فسأفشل، لا شيء سيكون كافيًا. لهذا أنا أستمتع وجبة جيدة ونبيذ جيد، ومشاهدة ليفربول ضد مدريد، ونابولي دائمًا متعة، ثم الاستعداد، إذا أنهيت مسيرتي غدًا، فسأكون محظوظًا بما فعلته مع برشلونة وبايرن ومانشستر سيتي، أن أقوم بما فعلته في أوروبا في مثل هذا الوقت الضئيل، نريد أن نبذل قصارى جهدنا.. في النهاية، القدر مكتوب بالفعل".

وزاد: "فزنا في لندن ضد آرسنال وتنافسنا جيدًا حقًا، بدون ذلك، التنافس والشعور، سيكون من المستحيل تحقيق ذلك. كانت المباراة الأخيرة ضد نوتنجهام بأعلى المعايير، لقد أحببت الطريقة التي لعبنا بها. لم نفز لأنها كرة القدم".

وعن فيل فودين واللعب في خط الوسط، قال: "يمكنه اللعب هناك. لا يزال لديّ شعور بأنه شاب. بعض النضج لقراءة ما يحدث في المنتصف لأنه عندما تلعب هناك، تحدث أشياء كثيرة وعليك قراءة ما يحدث للرد، لا يزال صغيرًا جدًا، لديه المهارات، يمكنه فعل ذلك على الإطلاق، فيل جيد حقًا في اللعب في الأجناب، لكن الأمر ليس كذلك. في بعض الأحيان عليك أن تقرأ عندما تكون الكرة يمينًا ويسارًا ومتى تنزل لعمق الملعب".

وعن برناردو سيلفا واللعب كظهير أيسر، قال: "لست غبيًا أن أقول إن برناردو هو ظهير أيسر، لكن يمكنه فعل ذلك، واحد ضد واحد، إنه مدافع جيد، لقد فعلنا ذلك في الماضي مع زينتشينكو، ديلف.. يقول الناس إننا استقبلنا الهدف على الجانب الأيسر [ضد نوتنجهام فورست] لأن برناردو موجود هناك، لكن الناس لا يرون أننا فعلنا ما فعلناه ضد نوتنجهام لأن برناردو موجود لمساعدتنا".

بيب جوارديولا مانشستر سيتى لايبزيج جوارديولا دى بروين

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