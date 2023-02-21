الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يبدأ الخميس.. التضامن تنهي استعداداتها لإطلاق معرض «ديارنا»

معرض ديارنا
معرض "ديارنا"

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لاطلاق معرض “ديارنا” بالقاهرة الجديدة، والمقرر انطلاقه بعد غدٍ الخميس، وحتى 11 مارس المقبل.

واكدت وزارة التضامن، أن معرض “ديارنا” هو أكبر معارض الحرف اليدوية في مصر، حيث يستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة.

واحة سيوة ضيف شرف

«ديارنا 2023» هو النسخة الـ65، يستضيف المعرض هذا العام "واحة سيوة" كضيف شرف للنسخة حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، ويستضيف معرض ديارنا أيضا عارضين.

عروض لـ 17 يوما

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا يعتبر بمثابة نقطة تمركز ثقافية، حيث يحتفي بالفنون الأصيلة وفرصة بيع مباشرة لأصحاب الحرف اليدوية ويوفر لهم عرضا تسويقيا لا مثيل له لمدة 17 يومًا.

400 عارض يعرضون منتجاتهم اليدوية

يقام مساحة 2800 متر مربع، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة الاستراتيجية مع بنك الإسكندرية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، وكايرو فيستيفال سيتي مول والاتحاد الأوروبي ويستضيف المعرض أكثر من 400 عارض يعرضون منتجاتهم اليدوية المحلية التي تحكي قصص التراث المصري.

5 سيارات لنقل العملاء

و توفر الوزارة 5 سيارات كبيرة لنقل العملاء والزائرين من مناطق التجمع لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، مشيرة إلى أن المولات والجامعات سيكون لها نصيب من تلك السيارات.

رسائل معرض ديارنا 

ويحمل ديارنا عددًا من الرسائل، أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا، وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.

التراث المصري أصحاب الحرف اليدوية الشراكة الاستراتيجية القاهرة الجديدة الحرف اليدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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