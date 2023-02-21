بمشاركة مصرية.. تفاصيل حلقة نقاش في جنيف حول حقوق الإنسان بالإمارات

تعقد جلسة حوارية، اليوم الثلاثاء؛ لتدشين تقرير الظل الحقوقي- عملت عليه 13 منظمة دولية غير حكومية- والذي يتحدث عن القضايا الحقوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إنه في هذا المساء سيتم تدشين تقرير الظل في جلسة حوارية خاصة يتناقش من الحقوقيين والمنظمات العالمية، من خلال عدد من الخبراء والمتخصصين من ثلاثة عشر مجموعة دولية لحقوق الإنسان في جنيف.

وأضافت أن عدد من الخبراء له صفة المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة، كما أن تقرير الظل الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة المقدَّم للدورة الثالثة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وسيشارك في الحلقة النقاشية المستشار محمود بسيوني عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ليسلط الضوء على استخدام وسائل الإعلام لتقويض الإنجازات التي تُحقق في مجال حقوق الإنسان.

وستعقد الندوة عن بعد عبر تطبيق "زووم" وسيشارك بها خبراء دوليون في القانون وحقوق الإنسان، وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي التي سيشارك من خلالها المسؤولون عن المنظمات المشاركة في إعداد التقرير.

وستضم الندوة خبراء ومتخصصين وأكاديميين في حقوق الإنسان، والإعلام، والتنمية الانسانية، وخاصةً آلية الاستعراض الدوري الشامل، ويمثلون مجموعة واسعة من القطاعات الحكومية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وستتطرق الندوة إلى دور وتأثيرات الإعلام على قضايا حقوق الإنسان، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين وممثلي مراكز الدراسات، والأبحاث، والفكر، والرأي. كما ستضم حلقة النقاش خبراء من العديد من المنظمات الدولية المعروفة. إضافة الى العديد من الخبراء الدوليين لمناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان.

دور آلية الاستعراض الدوري الشامل

وستدير الجلسة الدكتورة كريستين ميري من منظمة الضمير والحرية، وسيطرح المستشار أيمن نصري من المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان المنظمة للفعالية أهمية ودور آلية الاستعراض الدوري الشامل وإسهامات المنظمات غير الحكومية فيها، وأهمية التقرير في تعزيز مركز الدولة، أثناء الاستعراض الدوري الشامل للدولة في الدورة الثالثة والأربعين.

وفي الوقت نفسه تسلط الدكتورة مانيل مسالمي من الجمعية الأوروبية للدفاع عن الأقليات الضوء على جهود دولة الإمارات وإنجازاتها في الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.

وسيتحدث العديد من المتحدثين الآخرين من منظمات معروفة من حول العالم عن أهمية حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها دولة الإمارات في المنطقة.

وستُختتم الجلسة بمناقشة مفتوحة حول أهمية التقارير في مجال حقوق الإنسان ودور الإعلام في إبراز جهود وانجازات الدول المعنية بحقوق الإنسان.

وستوفر الحلقة فرصة فريدة من نوعها للتعريف بإنجازات دولة الإمارات ووفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وسيحصل المشاركون أيضاً على فرصة لفهم القضايا والتحديات والمكاسب التي تحققت في دولة الإمارات عبر مناقشات مدروسة للخبراء مع تحليل للمؤشرات الرئيسية لحقوق الإنسان وما تمثله جهود الإمارات في هذا المجال.