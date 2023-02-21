محافظ الجيزة يستعرض مواقف السيرفيس الجديدة أمام «محلية النواب»

استعرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بيانا بمواقف السيرفيس المنفذة حديثاً والجاري تنفيذها في المحافظة، موضحاً أن عددها 19 موقفا بتكلفة 153 مليون جنيه، بسعة 2058 سيارة.



كما استعرض المحافظ، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بيانا بساحات انتظار الملاكي المنفذة حديثاً والجاري تنفيذها، بعدد 10 ساحات، والتكلفة 88 مليون جنيه، بسعة 1050 سيارة.



وأشار راشد، إلى أن محافظة الجيزة تعاني من ندرة الأراضي، ولفت إلى أن تغطية المتر في الترع تكلفته 300 ألف جنيه.



جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكى، بشأن انتشار ظاهرة المواقف العشوائية بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، خاصة مناطق (فيصل – ناهيا – زنين – كفر طهرمس – صفط اللبن) مما يسبب معاناة للمواطنين، فضلاً عن عدم متابعة الأجهزة المختصة بمنظومة النقل الجماعي لضمان الالتزام بالمواقف الرسمية والتزام السائقين بالضوابط التي تصدرها المحافظة لخطوط السير، ومدى تأثير ذلك على انتشار الباعة الجائلين في المناطق المشار إليها.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن الأول: عدم التزام العاملين بمشروع النقل الجماعي (السرفيس) بمحافظة الجيزة بقواعد وخطوط السير بشوارع المحافظة الأمر الذي يزيد من أعباء المواطنين، فضلاً عن وجود إهدار واضح للمال العام بالجهاز التنفيذي للمشروع، والثاني: سرعة حصر كافة الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة المشروعات الخدمية عليها ومنها: التعليمية، الصحية، الرياضية، الثقافية وغيرها.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستعقد جلسة يوم الخميس الموافق 2 من شهر مارس المقبل لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات في ملف تطوير وتحديث منظومة المواقف وساحات الانتظار، مشددا على ممثلي وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية بأن يكونوا جاهزين بالبيانات التفصيلية التي طلبتها اللجنة في هذا الصدد.