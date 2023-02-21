الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء الحواري عن الصحة النفسية

لقاء حواري عن الصحة
لقاء حواري عن الصحة النفسية بمكتبة الاسكندرية

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، اللقاء الحوارى الذى نظمته كلية الحقوق فى إطار فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، والذى عقد بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع"، شارك في إلقاءها كل من السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي والعضو المنتدب لمستشفى "المشفى"، والدكتور ناصر لوزا رئيس الإتحاد العالمي للصحة النفسية ومدير مستشفى بهمان بحلوان.

unnamed (2)

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق، والأنبا بافلى أسقف الشباب نائباً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمستشار سعد السعدنى رئيس نادى قضاة الإسكندرية، والمستشار صادق بلال رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والسفير مزيد بن محمد الهويشان قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وعدد من نواب مجلسى النواب، والدكتور محمد عبد اللاه رئيس الجامعة الأسبق و الشيوخ، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

قدم الدكتور"قنصوة" في كلمته التهنئة للسفيرة نبيلة مكرم بمناسبة تأسيس مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مؤكدا استعداد جامعة الإسكندرية للتعاون بكل إمكانياتها وكوادرها مع المؤسسة لنشر ثقافة الصحة النفسية والتوعية بخطورة الأمراض النفسية، وتقديم الدعم للمرضى النفسيين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم وعلاجهم لإعادة دمجهم فى المجتمع.

unnamed

وأكد دور المجتمع فى التعامل مع المرض النفسي واعتباره مرض كباقى الأمراض العضوية وعدم اعتباره مصدر للإحراج أو وصمة عار تواجه المريض النفسي وأسرته، كما لفت إلى دور الجامعة فى تأسيس وحدة للدعم النفسي داخلها والتوسع فيها وتطوير آليات العمل بها لتقديم الدعم و الإرشاد النفسي لطلاب الجامعة، مؤكداً على ضرورة التكاتف والتضامن كمجتمع لتغيير الثقافة السائدة تجاه المرض النفسي وعدم التقليل من المشكلات النفسية وتقديم الدعم بكل صوره للمؤسسات التى تهتم بالصحة النفسية كمثيلاتها التى تقدم الدعم للمؤسسات التى تهتم بالصحة العضوية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى نشر الوعي بالصحة النفسية ودعم المرضى النفسيين وأسرهم وتوفير سبل معالجتهم ومناهضة التمييز والتنمر ضد المرضى النفسيين، مؤكدة أن الدعم للمرضى يكون في المجتمع بصفة عامة وفى مرحلة الجامعة بصفة خاصة لما قد يتعرض له الطلاب من اضطرابات وضغوط ناتجة عن التغيير المفاجئ في البيئة المحيطة من مرحلة المدرسة إلى مرحلة الجامعة وضغوط الانتقال إلى محافظات أخرى للدراسة والتحديات الأكاديمية وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر المكبوتة.

وقالت إن المرض النفسي قد يقود إلى محاولة الانتحار ولذلك يجب على المجتمع المساندة وتخفيف الآلام وتوفير البيئة المحيطة التى تتفهم معاناة صاحب المرض النفسي، وإيجاد حل لمشكلاته، مشيرة إلى دور الجامعة فى تقديم دراسات وأبحاث للظروف النفسية فى ظل المتغيرات التي طرأت على المجتمع المصرى.

unnamed (1)

وأكد الدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق، حرص الكلية على أداء دورها فى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته من خلال توعية وتثقيف الطلاب في شتى المجالات ونشر ثقافة الصحة النفسية لما لها من أهمية في مساعدة من يعانون من المشكلات النفسية وأسرهم، لافتاً إلى ضرورة وضع المرض النفسي في الإعتبار عند سن القوانين.

رئيس جامعة الاسكندرية لصحة النفسية ثقافة مجتمع مكتبة الاسكندرية ثقافة الصحة النفسية والتوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

حبس عاطل وشقيقته قتلوا سيدة ومثلوا بجثتها في أشمون

بمشاركة مصرية.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الإثنين المقبل

رابط التقديم على قرعة الحج 2023 في مصر بوزارة الداخلية

وزير الشباب والرياضة يُشارك في فعاليات ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات

موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

«المتحدة» تهدى الجمهور 16 مسلسلًا رمضانيًا لكبار نجوم الدراما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية