بمشاركة مصرية.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الإثنين المقبل

تنظم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2023، خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس المقبل في برشلونة بإسبانيا.

ويعد المؤتمر هو أكبر حدث عالمي يركز على صناعة الهاتف المحمول، ويشارك فيه أكثر من 80 ألف شخص و2000 شركة عارضة من أكثر من 200 دولة.

ويشارك وفد من قطاع الاتصالات المصري في هذا الحدث العالمي لاطلع علي احدث التكنولوجيا المعروض وبمشاركة عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر.

ويوفر المؤتمر مساحة للتواصل مع نخبة من أبرز الخبراء وصناع القرار في صناعة الهاتف المحمول. وتتضمن أجندة المؤتمر مجموعة من الفعاليات، منها المناظرات والندوات والمعارض والاجتماعات الوزارية، بالإضافة إلى فعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة.

وتركز فعاليات المؤتمر على أحدث الموضوعات المتعلقة بشبكات الجيلين الخامس والسادس للهاتف المحمول، ومجالي التكنولوجيا الغامرة والتكنولوجيا المالية، ودور تلك التقنيات في النهوض بالصناعة وبناء مستقبل أفضل للجميع.