محافظ الدقهلية: سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتلبية احتياجات المواطنين

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، العمل بالمشروعات المقرر تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية الجديدة بمراكز ومدن المحافظة، وكذا المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

قالت رحاب المزين رئيس مركز و مدينة المنصورة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية 2022-2023، حيث يجري تطوير وتجميل كورنيش طريق المنصورة/ أجا بطول 500 متر، في إطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال تركيب بلدورات واستعدال مناسيب السور والأعمدة بالكورنيش وتركيب الفواصل المضيئة بالبلدورات وتركيب أعمدة إنارة ديكورية والانترلوك المضيء بالأرضية، ويتم التنفيذ بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما يجري استكمال تنفيذ أعمال قطاع تدعيم احتياجات الوحدات منها الحملة الميكانيكية برئاسة المركز من خلال إنشاء مغسله ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ وتذليل العقبات بهدف الانتهاء من التنفيذ، وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكدت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين أنه تمت متابعة تنفيذ أعمال الرصف بنطاق المدينة، التي يتم تنفيذها في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام، حيث تتم حاليا أعمال فرد السن "الطبقة التمهيدية" لبدء أعمال وضع الطبقة النهائية للأسفلت لاستكمال الرصف، وذلك بشارع السلك بمدينة شربين المدينة، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ وإعطاء دفعة للعمل ليتم الانتهاء، وفقا للبرامج الزمنية.

كما قال سيد النخيلي رئيس حى غرب المنصورة إنه تمت متابعة معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية بشارع امتداد طه حسين المؤدى بين شارعى سعيد صوان وشارع الخلطة الأسفلتية، حيث تم تشغيل طبقة الأساس سن6 والدمك بالمياه والهراس بطول 250 مترا وعرض 8 أمتار، وتم تذليل العقبات لسرعة الانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.



وقال أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال الرصف بشوارع المدينة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية في شارع البستان الموازي لشارع بورسعيد بداية من موقف كفر صقر لتيسير حركة المشاه والمركبات والسيارات داخل مركز ومدينة السنبلاوين.



كما قال اللواء صبري سليمان رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، إنه تمت متابعة تنفيذ انتهاء أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الفرعية بمدينة ميت سلسيل، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من كافة مشروعات الرصف والإنترلوك وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات بنطاق مركز ومدينة ميت سلسيل، التي يتم تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية هذا العام بنسبة 100٪.

وأكد "محافظ الدقهلية" ضرورة المتابعة اليومية للأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة والتاكيد على أهمية الانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عدة اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية..