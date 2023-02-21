الإثنين.. ورشة الزيتون تستضيف ندوة لمناقشة أعمال الروائي طارق الطيب

تستضيف ورشة الزيتون في ندوتها الأسبوعية، مساء الإثنين المقبل الموافق 27 فبراير، الكاتب الروائي طارق الطيب لمناقشة أعماله ”لهو الإله الصغير، محطات من السيرة الذاتية، ديوان ما يسبق الواو".

“لهو الإله الصغير”

وتدور أحداث رواية «لَهْو الإلَه الصغير» في 13 فصلًا، عن مولد «شمس» في ظروف غريبة تكتنفها أحداث ملتبسة الحكاية تأتي عبر 3 أصوات بثلاثة حروف مختلفة في الرواية، على لسان «شمس» في تفاصيل منقوصة، تكملها لنا شخصيتان رمزيتان، واحدة قريبة منه تعدل الأحداث الخاطئة، وشخصية الكاشف التي تكشف لنا الأسرار وتكمل لنا الناقص، الإله الصغير له أهم الأدوار في الرواية ولذا نسبت الرواية على هذا الأسم.

محطات من السيرة الذاتية

يتناول الكتاب محطات سيرة الطيب، التي كتبت في فيينا على مدى 14 عامًا من عام 1995 حتى عام 2009.

وولد طارق الطيب بالقاهرة في عام 1959 من أب سوداني وأم من أصول سودانية مصرية، وعاش طفولته في حيّ عين شمس.

تعلم في كتّاب الشيخ علي قبل أن يلتحق بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، وتخرج في عام 1981 في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وانتقل في عام 1984 إلى فيينا، التي يقيم فيها حتى الآن، ودرس فيها الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وحصل على الدكتوراه في العلوم الاجتماعية والاقتصادية عن أطروحته «نقل الأخلاق عن طريق التكنولوجيا: الصراع بين الهوية والربحية».

وعمل كمدرس ومحاضر في فيينا في جامعة العلوم الإدارية بمدينة كريمس، وحصل الطيب على المنحة التشجيعية للدولة أكثر من مرة، ونشر أعماله في العديد من المجلات والدوريات العربية، وترجمت أعماله لأكثر من لغة، ومن كتبه المنشورة: «مدن بلا نخيل»، و«الأسانسير»، و«الجمل لا يقف خلف إشارة حمراء»، وغيرها.