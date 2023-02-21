عذبوه بـ«كمبروسر».. القبض على سائق وعامل بتهمة التعدى على طفل الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في ضبط سائق “توك توك” وعامل بورشة كاوتش بتهمة الاعتداء على صبى بمركز ومدينة فايد.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأسماعيلية اخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود إشارة من مستشفى فايد التخصصى بوصول صبى 14عاما مصابا بجروح في الشرج، نتيجة نفخه بـ«كمبروسر» وحالته غير مستقرة، وتم تقديم كل الرعاية للطفل وتم عمل اللازم جراء إصابته.



على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى المستشفى وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز فايد أن وراء ارتكاب الحادث كل من عامل بورشة تصليح كاوتش وصديقه سائق توك توك، وأضافت التحريات قيام المتهمين بالاعتداء على المجنى عليه.



وتمكن ضباط مباحث مركز فايد من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.