رفع 390 طن قمامة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح مختار، أنه تم رفع 390 طن قمامة و60 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة لجهاز النظافة والتجميل.

من جهته أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة و سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية حيث شمل العمل شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول النجار و حي الزعفران و كوبري سندوب كما تم رفع الأتربة وكنس الشوارع بكافة المناطق كما شملت الاعمال غسيل البلدورات بميدان الشيماء والكتاب بمدخل شارع الجمهوريه والأرصفة بشارع الجمهوريه وفيما يخص التشجير والتجميل يجري تقليم الأشجار بشارع البداله وتم رفع مخلفات القص من شارع النخله.

كما تم زراعه الجزر الوسطي بشارع عبد السلام عارف كما تم ترميم الأجزاء المتهالكة من الجزر الوسطي بشارع النخله وفي مجال الاناره العامه تم مراجعه الخلايا والأعمدة وتدعيم الاناره ورفع كفاءة الأعمدة بشارع الجمهورية وتأمين الأسلاك الكهربائية والبواطات بحديقة صباح الخير يا مصر بنطاق حى شرق بنطاق كما تم رفع كفاءة بيارات الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية منها بشارع الجمهوريه امام الجامعه وشارع الجمهوريه وتم رفع كفاءة معدات وسيارات كسح الأمطار وقد شارك في الحملات سيارات نقل قلاب حمولة مابين 5 و10 و20 طن قلاب ومكابس و4 لودرات بوكيت و2 لودر كبير و2سيارة كهرباء و6سيارات نصف طن و2 سيارة مياة لري الجزر الوسطي والحدائق 3سيارات مكنسية.

وأكد المحافظ، المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولًا بأول.

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