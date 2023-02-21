الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريون وأتراك لـ«الدستور»: «قضينا الليل في الشوارع خوفا من الزلزال»

زلزال سوريا
زلزال سوريا

عاش المواطنون السوريون مجددا ليلة عصيبة مساء الإثنين، جراء الزلزال الذى ضرب اللاذقية والعديد من المدن السورية أمس، وكان قريبا من قوة الزلزال المدمر الذي وقع قبل أسبوعين.

انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى التى أظهرت وجود الآلاف من السوريين فى الساحات والشوارع عقب وقوع الزلزال خوفا من انهيار الأبنية كما حدث من قبل.

وأثارت تلك المقاطع والصور تعاطف الملايين حول العالم، داعين الله أن يحمى الأهالى والأطفال السوريين من أى هزات أو توابع أخرى للزلزال.

صبا منصور: حالتا وفاة نتيجة حالة الهلع والخوف 

قالت صبا منصور إعلامية سورية، أحد المتضررين جراء زلزال سوريا الذى وقع قبل أسبوعين، إن هناك حالة من الرعب أصبحت تسكن قلوب كل السوريين جراء أي هزة أو أى شعور بوجود زلزال حتى لو كانت الهزة الأرضية خفيفة ينزل الأهالى للشوارع بشكل تلقائي.

وأضافت منصور التى فقدت منزلها جراء الزلزال، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك العديد بل المئات من الأسر السورية حتى اللحظة منذ زلزال 6 فبراير، ما زالوا ينامون فى المساجد والساحات العامة وسياراتهم الخاصة.

وأوضحت منصور أنه صارت حالة من الخوف والهلع خاصة عقب الزلزال الذى وقع مساء أمس الإثنين، مستدركة: "نعم هو لم يسفر عن سقوط أبنية أو انهيارات، لكن سجلت حالتين وفاة نتيجة حالة الهلع والخوف جراء الزلزال أمس، السوري لم يستطيع الخروج من الوضع الذى عاشه، الوجع رافق السوريين طوال سنوات الحرب، لكن الزلزال كان صدمة كبيرة صار فى خوف حقيقي صوت الارض هزة البنايات الرعب والخوف وخاصة السكان الذين عاشوا فى أبنية عالية".

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأبنية المتصدعة ولم تستطيع العديد من الأسر الدخول لبيوتهم مرة أخرى، النوم أصبح شئ نادرا لدى السوريين، وخاصة الأهالى من كبار السن ومن لديهم أطفال، وحتى المصابين متابعة "فالوضع الان  حالة لا يمكن وصفها قد ما حكيت وتوسعنا بشرح الواقع على الأرض غير عم ما نسمعه".

واستكملت منصور: “الناس تلقائيا لم تنام فى بيتها فالخوف كبير جدا بقلوب كل مواطن سوري الله يكون بعون الناس، وخاصة أن الضغط النفسي كبير جدا والأخبار على السوشيال ميديا وتناول الأنباء الصحيحة والخاطئة، حولت الوضع العام لمرعب ومخيف، الكثير لم يعودوا لمنازلهم وخاصة أن كافة المنشورات والأنباء تؤكد أن الخطر ما زال قائم”.

ومن تركيا، قال على يرال رئيس وقف أهل البيت فى انطاكيا، وأحد المتضررين من الزلزال: “ما زلنا نهتز ونتزلزل”.

وأكد يرال فى تصريح لـ"الدستور"، أنه حتى الآن لم تصل الكهرباء والمياه للمنازل والأبنية ولم تصلهم أى مساعدة.

الزلزال السوريين سوريا الخوف اللاذقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

محافظ الدقهلية: سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتلبية احتياجات المواطنين

جامعة أسيوط: انطلاق ورشة عمل منظار الصدر الجراحي.. غدا

رئيس «هيئة الاستثمار»: 2000 شركة صينية تعمل في مصر بالرخصة الذهبية

«ثوابك ثوابين.. وفرحتهم فرحتين».. حملة جديدة لتوزيع أكبر عدد من كراتين المواد الغذائية بأسوان

جنايات القاهرة: محاكمة قاتل زوجته بالزمالك لشكه فى سلوكها.. غدًا

محاكمة 8 متهمين بقتل مزارع بسبب سرقتهم «ذرة شامية» في الشرقية.. غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية القادمة وما يجب أن يكون ‏

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [1]

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بإدانة مجلس الأمن للإجراءات الإسرائيلية