سوريون وأتراك لـ«الدستور»: «قضينا الليل في الشوارع خوفا من الزلزال»

عاش المواطنون السوريون مجددا ليلة عصيبة مساء الإثنين، جراء الزلزال الذى ضرب اللاذقية والعديد من المدن السورية أمس، وكان قريبا من قوة الزلزال المدمر الذي وقع قبل أسبوعين.

انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى التى أظهرت وجود الآلاف من السوريين فى الساحات والشوارع عقب وقوع الزلزال خوفا من انهيار الأبنية كما حدث من قبل.

وأثارت تلك المقاطع والصور تعاطف الملايين حول العالم، داعين الله أن يحمى الأهالى والأطفال السوريين من أى هزات أو توابع أخرى للزلزال.

صبا منصور: حالتا وفاة نتيجة حالة الهلع والخوف

قالت صبا منصور إعلامية سورية، أحد المتضررين جراء زلزال سوريا الذى وقع قبل أسبوعين، إن هناك حالة من الرعب أصبحت تسكن قلوب كل السوريين جراء أي هزة أو أى شعور بوجود زلزال حتى لو كانت الهزة الأرضية خفيفة ينزل الأهالى للشوارع بشكل تلقائي.

وأضافت منصور التى فقدت منزلها جراء الزلزال، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك العديد بل المئات من الأسر السورية حتى اللحظة منذ زلزال 6 فبراير، ما زالوا ينامون فى المساجد والساحات العامة وسياراتهم الخاصة.

وأوضحت منصور أنه صارت حالة من الخوف والهلع خاصة عقب الزلزال الذى وقع مساء أمس الإثنين، مستدركة: "نعم هو لم يسفر عن سقوط أبنية أو انهيارات، لكن سجلت حالتين وفاة نتيجة حالة الهلع والخوف جراء الزلزال أمس، السوري لم يستطيع الخروج من الوضع الذى عاشه، الوجع رافق السوريين طوال سنوات الحرب، لكن الزلزال كان صدمة كبيرة صار فى خوف حقيقي صوت الارض هزة البنايات الرعب والخوف وخاصة السكان الذين عاشوا فى أبنية عالية".

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأبنية المتصدعة ولم تستطيع العديد من الأسر الدخول لبيوتهم مرة أخرى، النوم أصبح شئ نادرا لدى السوريين، وخاصة الأهالى من كبار السن ومن لديهم أطفال، وحتى المصابين متابعة "فالوضع الان حالة لا يمكن وصفها قد ما حكيت وتوسعنا بشرح الواقع على الأرض غير عم ما نسمعه".

واستكملت منصور: “الناس تلقائيا لم تنام فى بيتها فالخوف كبير جدا بقلوب كل مواطن سوري الله يكون بعون الناس، وخاصة أن الضغط النفسي كبير جدا والأخبار على السوشيال ميديا وتناول الأنباء الصحيحة والخاطئة، حولت الوضع العام لمرعب ومخيف، الكثير لم يعودوا لمنازلهم وخاصة أن كافة المنشورات والأنباء تؤكد أن الخطر ما زال قائم”.

ومن تركيا، قال على يرال رئيس وقف أهل البيت فى انطاكيا، وأحد المتضررين من الزلزال: “ما زلنا نهتز ونتزلزل”.

وأكد يرال فى تصريح لـ"الدستور"، أنه حتى الآن لم تصل الكهرباء والمياه للمنازل والأبنية ولم تصلهم أى مساعدة.