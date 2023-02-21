الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد وفاة النائب أحمد حتة.. مجلس النواب الحالي يسجل 9 حالات وفاة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ بداية انعقاده العديد من حالات الوفاه منذ إنطلاق جلساته حيث أرتفعت حصيلة وفيات الأعضاء إلى 9 حالات بعد وفاة النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة المنيا.

حيث شهد المجلس في ديسمبر 2020 وفاة النائب اللواء حسن عيد عن دائرة محافظة السويس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليلحق بزوجته التي توفيت قبله بيوم جراء الفيروس. 

وكان عيد قد فاز في الانتخابات البرلمانية المنقضية عن حزب "مستقبل وطن"، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وحسمه أحد مقاعد دائرة محافظة السويس على النظام الفردي، في جولة الإعادة التي أجريت يومي 7 و8 من ديسمبر 2020، وبذلك يكون عيد هو النائب المتوفى الثالث عقب إجراء الانتخابات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد في يناير 20201.

كما شهد المجلس وفاة النائب فوزي فتى، الفائز عن حزب "مستقبل وطن" ضمن أعضاء "القائمة الوطنية" دعم مصر. 

وفي 4 مارس 2021 غيب الموت اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.

وفي 20 أكتوبر 2022، توفقت النائبة المهندسة ابتسام إبراهيم أبو رحاب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك داخل إحدى المستشفيات بمدينة القاهرة، حيث شغلت عضو مجلس النواب، عن محافظة الوادي الجديد، وحاصلة على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة أسيوط، حيث بدأت الحياة العامة كعضو اتحاد طالب جامعة أسيوط، وشغلت منصب رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة منذ عام 2000 ولمدة 7 سنوات متتالية حتى عام 2007، كما تم انتخابها الرئيس المالي التحاد إقليم العالم العربي لالتحاد الدولي لتنظيم الأسرة عام2007  والذي يضم 180 دولة عربية وأجنبية.

كما توفى النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في 16 نوفمبر عام 2021. 

وشهد المجلس أيضا وفاة اللواء سعد الجمال، أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، والذي رحل عن عمر ناهز 75 عامًا، والذي تم تصعيد أبنته البديلة في القائمة لتشغل مقعده. 

كما شهد مجلس النواب رحيل النائبة فرحة الشناوي، أحد النواب المعينيين بقرار من رئيس الجمهورية، وهى حفيدة الشيخ محمد مأمون الشناوى شيخ الأزهر الشريف الأسبق لعام 1948.

وفي 28 نوفمبر 2020 توفي النائب الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، عضو مجلس النواب، متأثرا باصابته بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر.

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وائل لطفي

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