رئيس جامعة أسيوط يشارك بمجلس كلية طب لانتخاب عميد الكلية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، فخره بتولي منصب رئاسة الجامعة، وذلك امتدادًا لقامات علمية مرموقة وأسماء بارزة توالوا على إدارة الجامعة وتركوا في تاريخها إنجازات مضيئة فى مسيرة متميزة من العمل والعطاء، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد من أجل خدمة الجامعة والارتقاء بها وتطوير المنظومة الطبية والتي تقوم بدور هائل فى خدمة ملايين من المواطنين المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد ، مؤكدًا أن المؤسسات تدار بتعاون أفرادها وليس بمجهود فردى مما ييسر تحقيق الإنجازات والذى يكون ثمرة للتعاون الجماعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في حضور اجتماع مجلس كلية الطب فى جلسته الدورية عن شهر فبراير 2023 وذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور محمد شلبى الأستاذ المتفرغ بقسم المسالك البولية وأحد مؤسسى الكلية ونائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة أمانى عمر وكيل الكلية لشون التعليم والطلاب والدكتور سعد ذكى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور يوسف صالح الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية والسادة أعضاء المجلس من رؤساء الأقسام وممثلى الجهات الصحية المختلفة فى محافظة أسيوط.

وصرّح الدكتور أحمد المنشاوى أن مشاركته فى حضور مجلس الكلية جاءت لمتابعة أعمال انتخابات أعضاء اللجنة المختصة لترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الطب وذلك تزامنًا مع قرب انتهاء فترة تولى عميدها الحالى، حيث أسفر الاقتراع السرى عن اختيار الدكتور محمد عبدالمنعم بكر، الأستاذ المتفرغ بقسم التخدير وعميد الكلية السابق كعضوًا أساسيًا والدكتور محمد شلبى الأستاذ المتفرغ بقسم المسالك البولية ونائب رئيس الجامعة السابق عضوًا احتياطيًا.

وتوجه الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب باسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة لتولى ابن من أبناء الكلية وعميدها السابق منصبه الجديد في رئاسة الجامعة متمنيًا له التوفيق والسداد في العمل من أجل تقدم الجامعة ورفعها.

وأشار عميد الكلية أن الجلسة تضمنت كذلك الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح المرحوم الأستاذ الدكتور كامل عبد الناصر الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة العيون والرمد بالكلية سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ثم أعقب ذلك مناقشة جدول أعمال المجلس والذى يتضمن عدد من الموضوعات الخاصة بسير العمل الأكاديمى والإدارى داخل الكلية.