الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بسبب وفاة الرئيس الشرفي للنادي.. فلورنتينو بيريز يلغي سفره لحضور مباراة ليفربول وريال مدريد

فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز

قرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عدم حضور مباراة فريقه ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ليفربول، في العاشرة مساء اليوم، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن بيريز قرر عدم السفر لمدينة ليفربول وحضور المباراة بعد معرفته بخبر وفاة أمانسيو أمارو، الرئيس الشرفي للنادي، مشيرة إلى أن إيميليو بورتاجينو، مدير العلاقات المؤسسية بالنادي، والذي سافر مع الفريق إلى ليفربول أمس، عاد إلى مدينة مدريد ليقود التكريم الذي يستعد له ريال مدريد لتوديع أمانسيو.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة اليوم، تكريمًا لأمانسيو أمارو.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق اليوم وفاة أمانسيو أمارو، الرئيس الشرفي للنادي، عن عمر يناهز 83 عامًا.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول بدورى أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول على النحو الآتي: 

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس.

الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسنسيو، فينسيوس جونيور، رودريجو، ألفارو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن فريق برشلونة، متصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

ومن جانبه، نعى كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، وفاة أمانسيو أمارو، الرئيس الشرفي للنادي.

ونشر بنزيما صورة تجمعه بأمارو عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها: "وداعًا أيها الساحر، دائمًا في قلوبنا".
 

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ليفربول دوري ابطال اوروبا وفاة أمانسيو أمارو

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

المشدد 7 سنوات لفتاة شاركت فى قتل شخص بالإسكندرية

حبس عاطل عرض «أموالا مزورة» للبيع عبر فيسبوك بالإسكندرية

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

على متن قطار من بولندا.. «ميلونى» تصل كييف

فى تقرير قواعد الحوكمة والشفافية بالبورصة.. نصف مليار جنيه للمسئولية المجتمعية من طلعت مصطفى

وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية بملتقى «إديوتك إيجيبت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أعلنها نتنياهو.. الكنيست يصادق على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟