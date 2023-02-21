بسبب وفاة الرئيس الشرفي للنادي.. فلورنتينو بيريز يلغي سفره لحضور مباراة ليفربول وريال مدريد

قرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عدم حضور مباراة فريقه ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ليفربول، في العاشرة مساء اليوم، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن بيريز قرر عدم السفر لمدينة ليفربول وحضور المباراة بعد معرفته بخبر وفاة أمانسيو أمارو، الرئيس الشرفي للنادي، مشيرة إلى أن إيميليو بورتاجينو، مدير العلاقات المؤسسية بالنادي، والذي سافر مع الفريق إلى ليفربول أمس، عاد إلى مدينة مدريد ليقود التكريم الذي يستعد له ريال مدريد لتوديع أمانسيو.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة اليوم، تكريمًا لأمانسيو أمارو.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق اليوم وفاة أمانسيو أمارو، الرئيس الشرفي للنادي، عن عمر يناهز 83 عامًا.

قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول بدورى أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول على النحو الآتي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتين، أريباس.

الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسنسيو، فينسيوس جونيور، رودريجو، ألفارو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن فريق برشلونة، متصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

ومن جانبه، نعى كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، وفاة أمانسيو أمارو، الرئيس الشرفي للنادي.

ونشر بنزيما صورة تجمعه بأمارو عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها: "وداعًا أيها الساحر، دائمًا في قلوبنا".

