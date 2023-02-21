ضبط 7.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 216 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية والتفتيشية تواصل حملاتها اليومية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات اليوم الثلاثاء، عن تحرير 216 محضرًا تموينيًا بإجمالي مضبوطات: (2 طن أرز حر - 375 كجم سمك مجمد - 5 أطنان ملح طعام) جميعهم مجهولي المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح محافظ المنوفية، إلى أن المحاضر تضمنت تحرير (98) محضر مخالفات مخابز و(118) محضرًا للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات.

وأشار عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي شنتها الحملة، تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بناحية جزيرة الحجر بمركز الشهداء لحيازته كمية قدرها طنيّ أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن محل لتجارة الأسماك ببندر أشمون لحيازته كمية قدرها (375) كجم سمك مجمد مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع ألبان بناحية دبركي بمركز منوف لحيازته كمية قدرها (5) أطنان ملح طعام مجهول المصدر عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد محافظ المنوفية استمرار مرور لجان المتابعة على كل المنافذ وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.