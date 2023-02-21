«فيرنر» يتحدث عن مشكلته في تشيلسي وخيبة أمله مع توخيل

كشف تيمو فيرنر، مهاجم فريق ريد بول لايبزيج الألماني، سبب رحيله عن فريق تشيلسي الإنجليزي، وخيبة أمله من توماس توخيل.

ورحل فيرنر عن صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، أي قبل انطلاق الموسم الجاري.

وقال فيرنر في تصريحات لصحيفة صن الانجليزية إنه في وقت ما كان يريد الرحيل عن تشيلسي فقط دون التفكير في وجهته التالية، مرجعًا سبب ذلك إلى خيبة أمله من مواطنه توماس توخيل، المدير الفني السابق للفريق.

وأضاف: “قضيت ستة أشهر رائعة في البداية مع تشيلسي، وقدمت ما توقعته مني الجماهير وكذلك إدارة النادي. سجلت الأهداف وقدمت مباريات جيدة. وبعدها نسي المدرب كل هذا، هذا لم يكن عادلا”.

وأردف: "في النهاية، يحب المدير الفني بعض اللاعبين أكثر من غيرهم، هذا طبيعي تماما، ويجب تقبل ذلك".

وشارك فيرنر في 89 مباراة بقميص تشيلسي، وسجل 23 هدفًا وصنع 21 هدفًا لزملائه.

وعن أكبر مشاكله في تشيلسي، أجاب: "أكبر مشكلة تمثلت في وضع مهاجم مثل لوكاكو أمامي في الموسم الثاني، بعد أن فزت بدوري الأبطال عبر المشاركة في كل مباريات الفريق الأول تقريبًا".

وتابع: "فرانك لامبارد هو من ضمني إلى تشيلسي وبعدها بأشهر قليلة أقيل من منصبه، هذا ليس أفضل شيء يحدث للاعب انضم لفريق بعد الحديث مع المدرب".

تيمو فيرنر من شباب فريق شتوتجارت وتدرج في المراحل العمرية للفريق قبل التصعيد للفريق الأول في صيف عام 2013، ثم انضم لنادي ريد بول لايبزيج في صيف 2016، ولعب 4 مواسم ضمن صفوف الفريق قبل الانضمام لتشيلسي ولعب لهم موسمين قبل العودة لنادي لايبزيج.

ولعب فيرنر 182 مباراة بقميص لايبزيج، وسجل 106 هدفًا وصنع 44 لزملائه، من أصل 436 مباراة لعبها خلال مسيرته وسجل 201 هدفًا وصنع 88.