الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم «الإسماعيلية مصر للدواجن»

البورصة
البورصة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وقالت البورصة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إيقاف التداول لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره باحدى الصحف تحت عنوان "الإسماعيلية مصر للدواجن تخصص 50 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية" مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

يشار إلى أن الإسماعيلية مصر للدواجن، سجلت خسائر بقيمة 32.07 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 10.96 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 332.96 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 322.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 350.26 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 314.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وعلى صعيد القوائم المنفردة، حققت الشركة 32.05 مليون خسائر جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل 10.96 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 74.56% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي خسارة بلغ 21 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 12.03 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة في القوائم المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 222.39 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 202.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن القوائم المالية غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 20.99 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 12.02 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الإسماعيلية مصر للدواجن، سجلت صافي خسارة بلغ 12.4 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 6.46 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر، حيث سجلت 112.5 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 106.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.4 مليون جنيه، مقابل خسائر 6.46 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2021.

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وائل لطفي

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