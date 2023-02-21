تراجع أسعار البترول والنفط عالميًا.. وخام برنت يسجل 83.23 دولار

تراجعت أسعار البترول اليوم الثلاثاء، لتعكس مكاسب اليوم السابق، حيث دفعت المخاوف من كل من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب على الوقود المستثمرين لإجراء عمليات لجني الأرباح، بالتزامن مع رفع البنك المركزي الأمريكى لأسعار الفائدة.

وكشف بيان لوزارة البترول، تسجيل خام برنت 83.23 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس76.38 دولار، وسجل خام أوبك 83.76 دولار.

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة الانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضاعفت إجمالي تلك المحطات على مستوى الجمهورية بمقدار يزيد عن 4 أمثالها في العامين الأخيرين، تنفيذا لرؤية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود التي يدعمها ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه جرى إقامة أكثر من ٧٠٠ محطة جديدة خلال هذه الفترة في زيادة غير مسبوقة ليصل إجمالي المحطات إلى ٩٠٩ محطات حالياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه الوزير لمتابعة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بحضور عدد من قيادات القطاع ورؤساء الشركات العاملة في النشاط.

وأضاف الملا أن المشروعات غير المسبوقة خلال تلك الفترة لإضافة محطات جديدة ومراكز لتحويل السيارات أحدثت نقلة نوعية في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالسوق المحلي وعملت على تلبية طلب حائزي السيارات المتزايد على هذا النوع من الوقود متعدد المميزات الاقتصادية والبيئية.