الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ليكيب الفرنسية: ميسى يرفض عرض باريس الأخير لتجديد عقده

ميسي
ميسي

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية منذ قليل، مستجدات ملف تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب ليونيل ميسي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ صيف عام 2021 بعد رحيله عن برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي وعدم قدرة الأخير على التجديد بسبب أزمة سقف رواتب الفريق.

وقالت صحيفة “ليكيب” اليوم الاثنين، أن ميسي رفض العرض الأخير من إدارة باريس لتمديد عقده وأن اللاعب سيقرر مستقبله الصيف المقبل.

وسجل ليونيل ميسي هدفا في الوقت القاتل ليقود فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه ليل 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وينتهي عقد ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وبدأت إدارة النادي الفرنسي مفاوضات تمديد عقد ليو، رغبة منها في بقائه ضمن صفوف الفريق ولكن التقارير الصحفية المتداولة خلال الأيام الماضية أثارت الشكوك حول بقاء ميسي مع باريس.

وبدأ ليونيل ميسي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نيو أولد بويز الأرجنتيني ثم انتقل لشباب برشلونة، وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2005.

ولعب ميسي 778 مباراة بقميص فريق برشلونة وسجل 672 هدفًا وصنع 303 لزملائه، من أصل 585 مباراة لعبها للفريق الكتالوني وفريق الرديف بالنادي وباريس سان جيرمان، وسجل 704 أهداف وصنع 333.

ليونيل ميسي لعب 172 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين، وسجل 98 هدفًا وصنع 55، وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا، وكأس العالم.

كما حقق ميسي لقب الدوري الإسباني 10 مرات، والكأس 7 مرات والسوبر المحلي 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.
 

ميسى ليونيل ميسى باريس سان جيرمان سان جيرمان باريس سان جيرمان الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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