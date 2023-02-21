«اتهامات بالسرقة وطعنة نافذة»... والدة قتيل حلوان تروى التفاصيل

اعتاد "إبراهيم" البالغ من العمر 19عامًا، للخروج يوميًا للعمل على "التوك توك" الخاص به بمنطقة حلوان ليأتي بقوت يومه واحتياجات والدته، وبعد الانتهاء من عمله يقوم بركن "التوك توك " داخل إحدى الجرجات القريبة من منزله، واستمر الحال لعدة أشهر، وفي يوم الجريمة تفاجئ بعدم وجود مصدر رزقه الوحيد "التوك توك" وعندما سئُل حارس الجراج "المتهم" أجابه بأنه لم يعلم عنه شيء لتنشب بينهم مشاجرة تنتهي بمقتل "إبراهيم" بطعنة نافذة بالصدر ويفر المتهم هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

الحارس سرق «التوك توك» لشراء المخدرات

"راح سند البيت هو اللي كان بيصرف علينا".. بتلك الكلمات بدأت الأم حديثها لــ"الدستور" وعيناها تمتلئان بالدموع قائلة إن نجلها يعولها ويعمل على "التوك توك" للإنفاق عليها وعلى أشقائه بعد مرض والده، وبسبب أن"التوك توك" هو مصدر الرزق الوحيد، كان يقوم بوضعه داخل جراج خوفًا عليه من السرقة، ولم يكن يعلم أن حارس الجراج هو الذي سيقوم بسرقة "التوك توك" لشراء المخدرات.

طعنة نافذة بالصدر

وأكملت الأم حديثها: "إن يوم الحادث وأثناء ذهاب نجلها لأخذ "التوك توك" لم يجده، الأمر الذي جعل نجلها يستنجد بالجيران، لإيجاد حل مع المتهم، وتدخل كبار الأهالي، وتم عقد أكثر من جلسة ليعيد حارس الجراج ما سرقه، لكن بدون جدوى، ليبدأ المتهم بالتربص لنجلها ويقوم بخلق مشاجرة معه ويسدد له طعنة نافذة بالصدر على أثرها فارق الحياة، تختتم الأم حديثها مطالبة بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط متوفي بمنطقة كفر العلو، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كل من "مسعود.ت.م.د" 46 سنة، حارس جراچ بأرض البودرة كفر العلو مصاب بجروح بفروة الرأس ومحجوز بمستشفى حلوان العام تحت الملاحظة وله معلومات جنائية و"إبراهيم. ع"، 19 سنة سائق ومقيم في عرب البراوي، متوفى إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر من الجهة اليسري وتم نقله لمستشفى النصر.

وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين، بعد أن وجه المجني عليه للمتهم سرقة «توك توك» خاص به وفي عهدته كحارس جراج عندما قام بركنه بالجراچ حراسته وعند توجهه لاستقلاله فوجئ بعدم تواجده وتعهد عدة مرات بإرجاعه أو تسديد قيمته، وصباح اليوم وحال قيام الطرف الثاني «المتوفى» بمطالبة الأول بإرجاع التوكتوك أو دفع قيمته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن إصابة الأول ووفاة الثاني.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه