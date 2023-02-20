الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الوثائقية» تعرض فيلمًا بعنوان «أيام النصر» لكشف تفاصيل انتصارات أكتوبر

الوثائقية
الوثائقية

أنطلقت، أمس الأحد، القناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرضت اليوم فيلما وثائقيا بعنوان «أيام النصر»، أظهرت فيه انتصارات السادس من أكتوبر 1973، وخلال الفيلم عرضت أجزاءً من كلمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي أعلن فيها انتصار الجيش المصري وعبوره خط بارليف.

واستعرض الفيلم الوثائقى أجزاءً من تصريحات قيادات الجيش الإسرائيلي حينها، التي اعترفوا فيها بالهزيمة في الحرب، وعمليات أسر الجنود الإسرائيليين في الحرب، وإنزالهم من الدبابات رافعي أيديهم، ورافعين رايات الاستسلام.

وأظهر الفيلم بسالة الجيش المصري وجنوده في الحرب، واستعرض شهادات عدد من الضباط المشاركين في الحرب يكشفون عن الانتصار، وكيف تم تدمير خط بارليف، ورد فعل الجنود الإسرائيليين على هزيمة جيشهم من الجيش المصري.  

وذكر أن إسرائيل تحاول أن تروج كذبا لجيلها الجديد وبعض الأجيال من العرب أنها لم تهزم، إلا أن الحقائق تؤكد تلقي إسرائيل هزيمة نكراء في حرب 6 أكتوبر.

وأوضح أن عددا من الخبراء الإسرائيليين خرجوا بعد حرب 6 أكتوبر، واتهموا قيادات إسرائيل حينها بالكذب عليهم.

القناة الوثائقية الراحل محمد انور السادات المتحدة للخدمات الإعلامية الجنود الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي

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