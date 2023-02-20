لأول مرة.. موعد انتهاء الهزات الارتدادية فى تركيا

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم تحدث أي هزات محسوسة في مصر إثر الزلزالين اللذين ضربا تركيا بقوة 6.4 و5.8 ريختر.

عن موعد انتهاء الهزات الارتدادية في تركيا، قال القاضي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه بعد الزلزال المدمر متوقع حصول زلازل لمدة 4 أسابيع، ولأن الزلزال الرئيسي قوته كبيرة فمتوقع أن يشهد توابع كبيرة نسبيًا.

ولفت إلى أن ما حدث في تركيا اليوم من انهيار للمبانى ليس بسبب قوة الزلزال، لكن بسبب الهشاشة نتيجة الهزات الارتدادية المتتالية التي أضعفت المبان: "متوقع استمرار الهزات لمدة 4 أسابيع من الزلزال الرئيسي"، أي أنه متوقع أن تنتهي في 6 مارس.

ولفت إلى أن السلطات التركية تقوم بمجهود كبير، وهم أدرى بالتحذيرات ويدركون طبيعة المنطقة والمباني: "القوة تضمحل تدريجيًا، علميًا الأمور في طريقها للهدوء"ـ مؤكدًا أنه لم يحدث زلازل أرضية في مصر تماما.