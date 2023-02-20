مراسل «القاهرة الإخبارية»: تركيا تعيش سيناريو الزلزال المدمر مجددًا

كشف عمر أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أنقرة، تفاصيل تداعيات زلزال هاتاي الذي وقع مساء اليوم الإثنين.

وقال، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الطرق تأثرت كثيرًا بالزلزال، والطريق للمستشفى الميداني في ولاية هاتاي انقطع حاليا، لافتًا إلى أن زلزالا ضرب سمندرا على بعد 7 كيلومترات من عمق الأرض، مما تسبب في ذعر كبير في تلك المناطق.

وأردف: "هناك أبنية تهدمت ويوجد ضحايا تحت الأبنية، لا يوجد إعلان رسمي حول أعداد الأشخاص، ولا المباني التي تهدمت، لكنها لم تكن من المباني المتصدعة، ورغم ذلك سقطت من قوة الزلزال".

ولفت مراسل القناة إلى أن الكهرباء منقطعة، والإنترنت والهواتف تأثرت بشدة، مردفا: "نعيش ذات السيناريو الذي حصل في يوم 6 فبراير، للمرة الثانية".

يذكر أن زلزالا جديدا ضرب مدينة أنطاكيا التركية، وقالت "رويترز"، إن الهزة الارتدادية في أنطاكيا بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر، وشعر بالهزة الأرضية سكان تركيا وسوريا ومصر وفلسطين.

وأعلن مركز أبحاث زلازل تركيا، تسجيل 5 هزات إرتدادية منذ وقوع زلزال هاتاي.

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