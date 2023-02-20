مؤتمر مودريتش: مواجهة ليفربول صعبة للغاية.. وأريد الاستمرار فى ريال مدريد

أكد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه بنظيره ليفربول الإنجليزي غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب “أنفيلد”.

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم: “إنها مباراة صعبة للغاية، ضد خصم جيد جدًا وفي ملعب تاريخي. لديهم جماهير رائعة، ويعرفون كيف يضغطون، حان الوقت لتقديم مباراة رائعة لتحقيق الفوز أو على الأقل، تحقيق نتيجة إيجابية في الإياب، يجب أن نكون مُتحدين، ونساعد بعضنا البعض، لقد لعبنا بالفعل هنا وقمنا بعمل جيد، نُريد تكرار ذلك”.

وأضاف عن حالته البدنية: “ أنا أتحسن جسديًا في الوقت الحالي، بعد كأس العالم، كنت أشعر بالتعب، ولكن أحب أن ألعب على الفور، بدلاً من القيام ببرنامج معين والعودة شيئًا فشيئًا، قطر أثرت علي قليلاً، لكني أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار في ذلك”.

وعن تجديد عقده مع الميرنجي أجاب: “حتى يونيو سنعرف ما سيحدث، لم أتحدث إلى النادي بعد، نفس العام الماضي في هذه المرحلة حدث مثل ذلك، أنا هادئ جدًا، هذا ما يمكنني قوله، إنه ممل في كل مرة تسألني عن هذا الأمر، لأنني دائمًا أقول نفس الشيء”.

وتابع: “أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار في ريال مدريد، لكن يجب أن أتحدث إلى النادي، وأرى ما يفكرون به وسنرى.، أريد الاستمرار لأنني أستحق ليس لأنهم أعطوني إياها، لم يعطوني أي شيء في حياتي ولن يكون الأمر كذلك الآن بغض النظر عما يحدث”.

وأتم عن دعم اللاعبين زميلهم البرازيلي فينسيوس جونيور: “نحن في أقصى حدود الدعم معه، أنا ضد أي نوع من الإهانات العنصرية؛ وإذا حدث ذلك، فإن السلطات هي التي يجب أن تتدخل بقوة أكبر، أريده أن يُركز على كرة القدم، والأداء الجيد وأن يكون على طبيعته. هو لديه دعم النادي بأكمله”.