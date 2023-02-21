أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 21-2-2023 فى كافة محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-2-2023 ثباتا نسبيا في كافة محلات الصاغة المصرية وورش التصنيع وذلك عقب تراجع وصل قيمته إلى 30 جنيها في الجرام خلال تعاملات الأسبوع الماضي إثر تراجع في سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 23 دولار أمريكي بنسبة تصل إلى 1.2%.



أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء تحديث يومي

شهدت أسواق المعدن الأصفر استقرارا في الأسعار عقب تراجع في كافة الأعيرة الذهبية خلال تعاملات الأسبوع الماضي في الأسواق المحلية والعالمية بفعل تراجع لقيمة الدولار الشرائية ومخاوف من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 5% خلال الفترة المقبلة.

وسجل جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في الدول العربية مستوى 1690 جنيها فيما تشهد أوقية الذهب حالة من التقلب المحدود حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1843 دولارا وتراجعت لمستوى 1837.6 دولار وارتفعت لمستوى 1843 دولارا.



وتشهد أسواق المعدن الأصفر حالة من التراجع في المبيعات بفعل تراجع القوة الشرائية للمواطنين في ظل تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.



يوضح الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-2-2023 في كافة محلات الصاغة وهي كما يلي:-



سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1931.5 جنيه.

الشراء 1920 جنيها.

معدل الصعود 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1770.5 جنيه.

الشراء 1760 جنيها.

معدل الصعود 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1690 جنيها.

الشراء 1680 جنيها.

معدل الصعود 5 نقاط.



سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1448.5 جنيه.

الشراء 1440 جنيها.

معدل الصعود 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1126.75 جنيه.

الشراء 1120 جنيها.

معدل الصعود 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 965.75 جنيه.

الشراء 690 جنيهل.

معدل الصعود 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 724.25 جنيه.

الشراء 720 جنيها.

معدل الصعود 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 13520 جنيها.

الشراء 14725 جنيها.

معدل الصعود 40 نقطة.



سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1844$.

الشراء 1843$.

معدل الهبوط 2 نقطة.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية