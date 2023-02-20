الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أمير حدود داعش يكشف على «الوثائقية» كيف اجتذب داعش شباب أوروبا (فيديو)

الوثائقية
الوثائقية

كشف أمير حدود داعش، هيثم عبدالحميد، الشهير برشيد المصري، في الجزء الثاني من حواره على قناة الوثائقية، عن كيفية اجتذاب تنظيم داعش لشباب أوروبي ومتعلم.

وقال أمير حدود داعش في الحوار الذي أجراه الإعلامي أحمد الدريني، إن ما حدث في سوريا هو نفس ما حدث في أفغانستان، الشباب الأوروبي توجه إليها وانضم للتنظيم، لأن العالم “مرتاح” لذهابهم إلى سوريا مثل أفغانستان. 

وردا على سؤال الدريني، ماذا لو شابا مكسيكيا قرر أن مدينة المنصورة لا تطبق شرع الله، وجاء ورفاقه وأعلنوا العمل المسلح في المنصورة، قال رشيد: "المنصورة لم تستدع أحد".

ووجه رسالة، لكل شاب يريد الانضمام لتنظيمات إسلامية، قائلا: "كل المليشيات الإسلامية تجربة دنيوية بحتة، وصراع على الدنيا والمناصب، هكذا أثبتت التجربة، وأثبت قادة التنظيمات".

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