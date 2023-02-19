أمير حدود داعش: المصريون تكاثروا بتنظيم «أحرار الشام» من تيار حازمون والإخوان

قال فهمي عبدالحميد، أمير حدود داعش، إنه انضم للثورة المسلحة بسوريا بعد مؤتمر نصرة سوريا بالصالة المغطاة بمصر الذي نظمه محمد مرسي.

كلام مرسي كان غطاء سياسيًا وأمنيًا

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع عبر فضائية "الوثائقية"، أنه كان متخوفًا في البداية ولكن كلام الرئيس أعطاه غطاء سياسيًا وأمنيًا حتى يسافر لسوريا، وأنه إذا عاد سيكون تحت مظلة رئيس الدولة وسيجد من يساعد ولن يتعرض لضغوط أمنية.

وأكد أن أحرار الشام المصريين تكاثروا في تنظيم "أحرار سوريا"، من تيار حازمون والإخوان، موضحًا أنه انضم للتنظيم من باب الأمان النفسي والحكومي خاصة إذا كان الجهاد على فترات متقطعة.