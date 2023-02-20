«تاون جاس»: إجراء أعمال ملء الخزان الرائحة - محطتي المحمودية وأبوقير غدًا

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، منذ قليل، إجراء أعمال ملء الخزان الرائحة - محطتي تخفيض الضغط واضافة الرائحة المحمودية وأبو قير، غدا الأربعاء، بدءا من الساعة الحادية عشر مساءً.

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.

وأكدت أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة المشتركين، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.