«تاون جاس»: إجراء أعمال ملء الخزان الرائحة - محطتي المحمودية وأبوقير غدًا
أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، منذ قليل، إجراء أعمال ملء الخزان الرائحة - محطتي تخفيض الضغط واضافة الرائحة المحمودية وأبو قير، غدا الأربعاء، بدءا من الساعة الحادية عشر مساءً.
وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء.
وأكدت أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة المشتركين، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.
أضافة الرائحة البترول والثروة المعدنية الانبعاثات الكربونية التحول الطاقي الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن الشكاوي الحكومية الموحدة الغاز والطاقة المتجددة الغاز الطبيعي الف وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء لن يتم قطع الغاز عن اي من السادة العملاء وبناء عليه فقد وجب التن