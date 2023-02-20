الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعي صينية مجرية للتعاون في وضع حد للنزاع بأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أبدت الصين والمجر استعدادًا للتعاون مع "دول محبّة للسلام" من أجل وضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الصيني اليوم الإثنين.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التي أدلى بها في بودابست، في خضم توترات على خلفية تحذيرات أميركية من أن بكين تدرس تزويد روسيا أسلحة في حربها على أوكرانيا، ما نفته السلطات الصينية.

وقال “وانغ يي” في تصريحات له، إن الصين والمجر سعيدتان بالعمل معا مع دول أخرى محبة للسلام من أجل وضع حد للحرب الراهنة بأسرع وقت ممكن".

وأعرب الوزير عن رغبة الجانبين في أن "يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات"، مجددا الدعوة إلى دعم مقترح صيني لوضع حد للحرب.

وأعرب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو عن ترحيبه بالموقف الصيني، مشيرا إلى أنه يرمي إلى "إرساء السلام في أسرع وقت ممكن".

وشدد وانغ على "تطور العلاقات بين البلدين، رغم أن الصين والمجر متباعدتان جدا جغرافيا".

ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس الأحد، وزير الخارجية الصيني إلى عشاء خاص، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المجرية "ام تي آي".

الصين والمجر أوكرانيا وزير الخارجية الصيني وانغ يي بودابست

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وائل لطفي

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