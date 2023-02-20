الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بالاتجار في المخدرات والأسلحة النارية فى الخليفة

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بمنطقة الخليفة، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر–  3 فرد خرطوش –عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات حبس متهم المخدرات الأسلحة النارية

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