الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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خالد الجندى: «تغيير قبلة الصلاة حدث إرضاء للنبى»

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تغيير قبلة الصلاة لم تحدث بناء على طلب من النبي، وإنما إرضاءً لقلب النبي وروحه، وتلى الآية "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها". 

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن تغيير القبلة تكريم ليس بناء على طلب، وإنما بناء على قرب النبي، وجبر المولى لخاطر النبي.

وأردف: "ربنا أعلن في القرآن أن تغيير القبلة جاء إرضاءً لرسول الله، أما بالنسبة لربنا مش فارقة، ربنا بيقول ولله المشرق والمغرب فإينما تولوا فثم وجه الله".

وتحدث الجندى، عن رحلة الإسراء والإعراج، قائلًا إنها ليست معجزة، لكنها حدثت لجبر خاطر النبي، موضحًا الفرق بين المعجزة والحدث، قائلًا: كلمة معجزة مقصود بها التعجيز، والتحدي على أن تأتي بمثله.

 

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