الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الجندى: الرئيس السيسى وجه بإعطاء الفرصة لكل المواهب والنوابغ المصرية

الجندي
الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا الآن نعيش عصرًا جديدًا تمامًا، مؤكدًا أن الدولة قررت إعطاء الفرصة للمواهب والنوابغ بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "DMC" الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء الفرصة للنوابغ والمواهب في جميع المجالات بمصر.

 

الجندي: مصر بلد الخير ولدينا ثروة بشرية هائلة

وتابع: "مصر لديها أعظم ثروة في الدنيا، وهي الثروة البشرية أكثر من 100 مليون فيهم دعاة ومبتهلين ووعاظ وشعراء وكل شيء" مؤكدًا أن مصر هي بلد الخير.


ووجه الشيخ خالد الجندي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إتاحة الفرصة لهذه المواهب والنوابغ، مشيرًا إلى أن الرئيس أعطى توجيهاته للجميع برعاية تلك المواهب.


واستكمل: "لو حد نفسه في فرصة إعلامية سيحصل عليها، ونحن بدورنا أي إنسان موهوب سنكتشفه ونقدمه هنا في هذا البرنامج".

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي المواهب والنوابغ إدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون الرئيس السيسي

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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