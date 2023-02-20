الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الطاهري لـ«القاهرة الإخبارية»: المنتدى السعودي للإعلام منصة لتبادل الأفكار والخبرات

الصحفي أحمد الطاهري
الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف المصرية، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام التي تستضيفها العاصمة الرياض حاليًا تشهد حضور أكثر من 1500 إعلامي من دول عربية وعالمية.

وأضاف "الطاهري" لقناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الرياض اليوم الاثنين، أن أجندة النسخة الحالية من المنتدى زاخرة بقضايا بالغة الأهمية للصناعة الإعلامية بشكل عام، موضحًا أن هذه الصناعة بالأساس مهنة أفكار وآراء، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنتديات تمثل منصة لتبادل الخبرات.

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، أن اليوم الأول من فعاليات المنتدى شهدت عرض عدد من التجارب السعودية في مجالات مختلفة أمام الوفود الإعلامية المشاركة، من بينها جلسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي تحدث عن الاقتصاد الأخضر وطموحات المملكة في هذا المضمار، والمعرض الذي أقامته المملكة في "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ أواخر العام الماضي.

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