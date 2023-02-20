محافظ سوهاج ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية يفتتحان مركز الصحة المهنية

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الاثنين، ترافقه ليزلي رد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المركز الإقليمي للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والذي تم تأسيسه على أحدث النظم بتكلفة مليون و300 ألف جنيه لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم وتدريبهم على التعامل مع تسرب غاز الكلور وكيفية الدخول للأماكن المغلقة وكيفية استخدام إرشادات السلامة والصحة المهنية؛ حفاظًا على حياتهم وتجنب مخاطر العمل، بحضور محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب (فرع سوهاج).

كما قام المحافظ ومرافقيه بافتتاح تطوير مقر الخط الساخن 125 الخاص باستقبال شكاوى العملاء والذى تم تطويره لاستقبال جميع شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن، بمتوسط ١٥٠ ألف شكوى سنويا، حيث تم إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة ومنها "أفايا"، وبرنامج قواعد البيانات CMS، وخطوط الاستقبال PRI، وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS وربط ١١ فرع للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن الرئيسي.



وأوضح المهندس محمد صلاح ان الخط الساخن يقوم باستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الرقم 125 من أي تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب، او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg ، مشيرا إلى ان هذه الشكاوى تتنوع بين شكاوى مياه الشرب وتشمل كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق، وشكاوى الصرف الصحى والتى تشمل كسر ماسورة وطفح صرف صحي وطلب سيارة كسح وغطاء بالوعة وكذلك الشكاوى المحاسبية.



ومن المقرر أن يتم اليوم كذلك افتتاح مشروع صرف صحي قرية " الشوكا " بمركز طما، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 75 مليون جنيه، لخدمة 27 ألف نسمة من أهالي القرية، إضافة إلى افتتاح مركز خدمة العملاء بفرع شركة المياه بطما.