الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«أمينة رزق ارتعشت من الخوف».. كيف هيمن المسرح القومي على وجدان الفنانين؟

جانب من الفيلم الوثائقي
جانب من الفيلم الوثائقي للمسرح القومي

تحدث عدد من الفنانين، خلال الفيلم الوثائقي "المسرح القومي"، عن شعورهم لحظة وقوفهم على خشبة المسرح القومي، وكاد يتفهم الجميع شعورهم بالرهبة من الوهلة الأولى.

الفنان رشوان توفيق، قال إن المسرح القومي له رهبة، ولو شاءت الظروف ودخل المكتبة، يقف أمام صور أساتذة الفن الكبار، يتأمل صورهم على خشبة المسرح. 

حكت الفنانة فردوس عبدالحميد، عن موقف لها مع الفنانة القديرة أمينة رزق، في مسرحية الحسين ثائرا، قائلة: "سمعت صوت حد بيترعش، لقيتها الست أمينة مرعوبة أنها داخلة أول يوم هتعمل دور جديد، وعلى خشبة المسرح لقيت اللي بتترعش برا انقلبت عملاق". 

وكشفت الفنانة رجاء حسين، أنها مثلت على المسرح القومي، منذ كانت طالبة، وكانت تشعر بالعظمة والشموخ لوقوفها على خشبته، وهو الذي يعتبر منارة علم الناس، فتح مداركهم وقدم الروايات العالمية. 

 

وقال أشرف عبدالغفور: “دخولي المسرح القومي وارتباطي بالوقوف على الخشبة، تحول لشكل مرضي، ارتبطت بعشق وولع هذه الخشبة بالذات”.

"بداية عمري ونهاية عمري"، هكذا وصف الدكتوء سناء شافع أستاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية، علاقته بالمسرح القومي، قائلا إنه بدأ التمثيل على خشبة المسرح القومي منذ كان في الصف الرابع بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان سعد أردش يخرج مسرحية أنتيجون سوفوكليس، بطولة حمدي غيث، ووجد نفسه فجأة يقف أمام عمالقة المسرح.

وقال الفنان محمود الحديني، مدير المسرح القومي الأسبق: "وجدت نفسي أستدعى لإدارة المسرح القومي، لم أقدر أقول لا، تربيت فيه، وعشت أحلى أيام عمري".

وكشفت الدكتورة هدى وصفي مدير المسرح القومي الأسبق، كيف عدل الفنان يحيى الفخراني رأيه، في عمل  مسرحية مسرحية جوازة طليانى، ففي البداية رفض، وعندما طلبت منه يجرب تقديم المسلاحية لـ15 يومًا فقط، لكنه واصل تقديم المسرحية لمدة شهرين ونصف. 

 

اقرأ أيضًا: 

كلمات رسمت دستور المسرح القومي 

«الوثائقية» تعرض أبرز أزمات المسرح القومى «فيديو»

اعتاد على استقبال حفل أم كلثوم.. «الوثائقية» تعرض فيلمًا عن المسرح القومى

أمينة رزق المسرح القومى الوثائقية رهبة المسرح القومي فيلم المسرح القومي

مواد متعلقة

«الوثائقية» تكشف قصة حب كانت وراء تحول أدهم الشرقاوى إلى قاتل

«اشتراكيين ثوريين وألتراس».. أمير حدود داعش يكشف مفاجآت عن المنضمين للجهادية من مصر

أبرزهم حسان والحوينى.. 4 شيوخ أثروا فى فكر أمير حدود داعش

حفيدة السيوى لـ«الوثائقية»: أدهم الشرقاوى كان سيكوباتيًا يقتل بدم بارد

«ليس البطل الوحيد فى العائلة».. أقارب أدهم الشرقاوى يحكون لـ«الوثائقية» قصة الأسطورة

لقاؤه أسوأ كوابيس الأجانب.. «الوثائقية» تكشف أسطورة أدهم الشرقاوى

حوار أمير داعش و«المصيدة الرقمية».. تعرف على أولى برامج الوثائقية

بث مباشر انطلاق «الوثائقية» أحدث قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

نشرة الحوادث| المشدد 10 سنوات لشريك عادل حبارة.. والتحفظ على أموال البلوجر «هدير عاطف»

«خلاف قديم السبب».. القصة الكاملة لذبح «دليفرى زفتى» بالغربية

بعد زيارة بايدن لـ كييف.. السفارة الأمريكية بموسكو: «التنسيق جاء لأسباب أمنية»

«شدنى من شعرى».. تفاصيل محاكمة سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل