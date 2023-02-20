نشرة الحوادث| المشدد 10 سنوات لشريك عادل حبارة.. والتحفظ على أموال البلوجر «هدير عاطف»

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الحوادث الهامة التي تشغل الرأي العام.

ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة الحوادث أبرزها المشدد 10 سنوات لشريك عادل حبارة بقضية «مذبحة رفح الثانية» والتحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف

المشدد 10 سنوات لمتهم بقضية «مذبحة رفح الثانية»

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم على متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية" بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين في قضية مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

استمرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأييد التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق واثنين آخرين، في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين.

وأرسلت جهات التحقيق إخطارًا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، ومنع التصرف في أموالهم، سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوكا، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

المشدد 3 سنوات لعاطل ابتز فتاة بشبرا الخيمة

قضت الدائرة الثالثة محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة عاطل السجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بابتزاز وتهديد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في القضية رقم 31780 لسنة 2022 جنايات قسم شبرا الخيمة المقيدة برقم 2539 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غربي، وتامر محمد الفنجري، وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش.

السجن 5 سنوات لمسجل خطر تعدى على محاسب بمصر القديمة

قضت الدائرة 18 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، اليوم، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتمزيق جسد محاسب بسلاح أبيض وأحدث به إصابات وجروح استدعت أكثر من 100 غرزة لعلاجها.