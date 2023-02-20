القومي للإعاقة: مبادرة أسرتي قوتي تستمر حتى 2025 وتستهدف توعية 500 أسرة

قالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، إن المباردة القومية (أسرتي قوتي) سوف تستمر حتى عام 2025، وتستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 500 أسرة للأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية ضمن أربع مراحل، وستتضمن مجموعة من الفعاليات وورش العمل وندوات توعية لهذه الأسر.

جاء ذلك خلال افتتاح المشرف العام المجلس لورشة عمل حول (التأهيل والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة) التي نظمها المجلس بمكتبة مصر العامة، وسط حضور ومشاركة عدد كبير من أسر ذوي الإعاقة.

وأضافت إيمان كريم أن المبادرة تستهدف توعية أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق هذه الفئة وتدريبهم على طرق التعامل معهم، وكذلك توعيتهم بإجراءات التدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة، بجانب التشبيك مع الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم لهذه الأسر، بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي من منطلق دور المجلس الرئيسي الذي يستهدف ددمج وتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، بما يسهم في تفعيل دورهم في المجتمع، وفقًا لدستور عام 2014 المصري والقانون رقم (10) لسنة 2018 الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المكتسبات التي حصل عليها ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها دعم القيادة السياسية الحكيمة لهم، الذي يتجلى في حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور فعالية (قادرون باختلاف) السنوية، وتضمين جميع مشروعات الدولة لاحتياجات وحقوق ذوي الإعاقة، والعمل على إتاحتها وتهيئتها لاستقبالهم.

من جانبها.. قالت مدير إدارة تنمية التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الدكتورة هالة فتحي إن الوزارة أنشأت نوعين من المدارس الأولى مدارس تربية فكرية التي تقبل الطلاب من ذوي الإعاقة عند مستوى ذكاء من 50 إلى 75% وتكون على مرحلتين، وفي حالة كون الطالب عند مستوى ذكاء 65% أو أكثر يتم إخطار ولي الأمر بإمكانية نقله لمدارس دمج في حالة رغبته وموافقته على ذلك.

وأضافت أن النوع الثاني هي مدارس الدمج التي تكون امتحاناتها 85% موضوعي و15% مقالي للإعاقات البصرية وضعف السمع والحركية، ويتم إتاحة جميع الكتب الدراسية بشكل مجاني للطلاب من ذوي الإعاقة، كما سيتم تطويع المناهج لتناسب هذه الفئة، وسيتم وضع إطار عام لمناهج الصم.

وتخلل جلسات الحوار استقبال أسئلة المشاركين من أسر ذوي الإعاقة والرد عليها من قبل ممثلي الجهات المختصة.

وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات تقدير على النماذج الإيجابية من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الوزارات المعنية والجهات المختصة وعدد من جمعيات المجتمع المدني من المشاركين في الورشة تقديرًا لجهودهم.