الإعلام الحربي الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: زيارة بايدن ترفع الحالة المعنوية للجيش

علق الدكتور غيث مناف عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني، على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية، قائلًا إنها ترفع الحالة المعنوية للجيش الأوكراني وللحكومة، بالإضافة إلى استمرارية الشرعية داخل كييف من قبل الديمقراطيون والغرب.

وأكد «مناف» في مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، أن تكرار زيارة الزعماء الغربيون إلى الأراضي الأوكرانية تمركزت هذه زيارة بوجود شخصية مهمة جدا على ثقل رئيس الولايات المتحدة حيث إنه لم يزر أي دولة كانت تحت عمليات عسكرية أو تحت مهاجمات حربية أو غيره.

وأضاف أن زيارة الرئيس الأمريكي قد تركز على دعم واستراتيجية الأهداف العسكرية الأوكرانية وأيضا بعمليات المبادرة التي ستكون خلال الشهر القادم من تحفيز ودعم القوات الأوكرانية بحزم جديدة من المساعدات التي بلغت هذه اللحظة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 152 مليار دولار.