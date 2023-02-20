الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر في الصحف الدولية| حقائق غامضة عن الإسكندر الأكبر.. والجونة جوهرة مخفية عن العيون

الصحف الدولية
الصحف الدولية

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على الحقائق الغامضة عن الإسكندر الأكبر الملك المغامر الذي يعد أحد ملوك مقدونيا الإغريقية، ومن أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ، والذي له العديد من الأسماء ومنها الإسكندر الأكبر والإسكندر الثالث، الإسكندر المقدوني، كما تحدث الصحف الدولية أيضا عن مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر وتم وصفها بأنها جوهرة مخفية عن العيون، وقالت إن مصر واجهة رائعة ومناسبة لأصحاب الميزانية المحدودة.

كما تحدثت عن مدينة الفيوم التي تعد من ضمن أقدم مدن الحضارات القديمة في العالم، ووصفها بأنها أرض البحيرات ومنطقة هادئة على وادي النيل، بالإضافة إلى أن مصر من أفضل 10 وجهات أكثر أمانًا للمسافرين في العالم، كما أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات وتستثمر بشكل مكثف في البنية التحتية السياحية لتجعل رحلات السياح الأجانب أكثر أمانًا وسهولة.

حقائق غامضة عن الإسكندر الأكبر

كشف موقع «ذا كلوكتور» البريطاني عن العديد من الحقائق الغامضة عن الإسكندر الأكبر الملك المغامر الذي يعد أحد ملوك مقدونيا الإغريقية، ومن أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ.. أقرأ المزيد

 

 مصر من أفضل 10 وجهات أكثر أمانًا للمسافرين 

قال موقع "ترافل أوف باث” الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، في تقرير له، إن مصر من أفضل 10 وجهات أكثر أمانًا للمسافرين في العالم، مضيفة أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات وتستثمر بشكل مكثف في البنية التحتية السياحية لتجعل رحلات السياح الأجانب أكثر أمانًا وسهولة.. أقرأ المزيد

 

الفيوم ضمن أقدم مدن الحضارات القديمة في العالم

وضع موقع Grunge الدولي للترفيه والسفر، مدينة الفيوم ضمن أقدم مدن الحضارات القديمة في العالم، ووصفها بأنها أرض البحيرات ومنطقة هادئة على وادي النيل، واضاف إن الفيوم "أرض البحيرات" هي مدينة واحة على نهر النيل، وهي وبالفعل مجتمع زراعي مهم بحلول عام 5200 قبل الميلاد على الأقل.. أقرأ المزيد 

  

الجونة.. جوهرة مخفية عن العيون

دعت صحيفة "ذا صن" البريطانية، المواطنين البريطانيين إلى زيارة مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، ووصفتها بأنها جوهرة مخفية عن العيون، وقالت إن مصر واجهة رائعة ومناسبة لأصحاب الميزانية المحدودة.. أقرأ المزيد

الصحف الدولية مصر واجهة سياحية الملك المغامر الحقائق الإسكندر الفيوم الجونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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