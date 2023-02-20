الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكي: مصر من أفضل 10 وجهات أكثر أمانًا للمسافرين في العالم

الأهرامات
الأهرامات

قال موقع "ترافل أوف باث” الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، في تقرير له، إن مصر من أفضل 10 وجهات أكثر أمانًا للمسافرين في العالم.

وأضاف التقرير، أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات وتستثمر بشكل مكثف في البنية التحتية السياحية لتجعل رحلات السياح الأجانب أكثر أمانًا وسهولة.

وأكد التقرير، أنه من بين جميع الوجهات في أفضل 10 أماكن لقائمة سلامة المسافرين الفرديين تكون القاهرة هي التي تفاجئك أكثر.

ولفت إلى أن القاهرة تحتل مرتبة عالية في هذه القائمة لعدة أسباب، حيث  تشهد نموًا هائلاً وأصبحت خدمة أوبر سهلة ورخيصة، ويجرى التخطيط لتطبيق تطبيق جديد لمشاركة الرحلات للنساء فقط أيضًا، نظرًا لكونها وجهة سياحية، هناك أدلة متاحة لأي شيء تقريبًا ويوصى بشدة باستخدامها لاستكشاف مناطق معينة.

وعلاوة على ذلك، يوجد في المدينة عدد كبير من المرشدات المتاحين أيضًا مما يعني أنه يمكن للمسافرات أن يشعرن براحة أكبر إذا فضلن شركة نسائية أثناء استكشافهن أيضًا، تستثمر مصر مبالغ طائلة في البنية التحتية للسياحة، مما يعني أنه من المحتمل أن تصبح الزيارة أكثر أمانًا وسهولة.

من جانبه كشف موقع «Benzinga» الأمريكى المعنى بالاستثمار، أن مصر تكثف جهودها لتعزيز قطاع السياحة، وبالتالى جذب المزيد من الزوار من خلال الحملات الترويجية الإلكترونية التى تهدف لإبراز المقصد السياحى المصرى ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة.

وأشار الموقع، إلى استعداد وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لإطلاق حملة ترويجية جديدة عبر الإنترنت تستهدف المهتمين بالسفر والسياحة بالأسواق العربية.

وأكد أن الحملة ستركز على الترويج لمصر كوجهة سياحية مفضلة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تسليط الضوء على مناطق الجذب السياحى المختلفة فى عدد من المواقع السياحية والأثرية، وكذلك الطقس الدافئ فى مصر ومناظر البلاد الطبيعية الخلابة.

البنية التحتية السياحية الهيئة المصرية العامة أفضل 10 وجهات الحملات الترويجية السياح الأجانب السياحة والسفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المانجو

كيلو الفول بـ 38 جنيها.. أسعار البقوليات في الأسواق اليوم

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل متهمين نشروا أخبارا كاذبة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

100 مليار يورو خسائر ألمانيا فى 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين