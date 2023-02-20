تقرير أمريكي: مصر من أفضل 10 وجهات أكثر أمانًا للمسافرين في العالم

قال موقع "ترافل أوف باث” الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، في تقرير له، إن مصر من أفضل 10 وجهات أكثر أمانًا للمسافرين في العالم.

وأضاف التقرير، أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات وتستثمر بشكل مكثف في البنية التحتية السياحية لتجعل رحلات السياح الأجانب أكثر أمانًا وسهولة.

وأكد التقرير، أنه من بين جميع الوجهات في أفضل 10 أماكن لقائمة سلامة المسافرين الفرديين تكون القاهرة هي التي تفاجئك أكثر.

ولفت إلى أن القاهرة تحتل مرتبة عالية في هذه القائمة لعدة أسباب، حيث تشهد نموًا هائلاً وأصبحت خدمة أوبر سهلة ورخيصة، ويجرى التخطيط لتطبيق تطبيق جديد لمشاركة الرحلات للنساء فقط أيضًا، نظرًا لكونها وجهة سياحية، هناك أدلة متاحة لأي شيء تقريبًا ويوصى بشدة باستخدامها لاستكشاف مناطق معينة.

وعلاوة على ذلك، يوجد في المدينة عدد كبير من المرشدات المتاحين أيضًا مما يعني أنه يمكن للمسافرات أن يشعرن براحة أكبر إذا فضلن شركة نسائية أثناء استكشافهن أيضًا، تستثمر مصر مبالغ طائلة في البنية التحتية للسياحة، مما يعني أنه من المحتمل أن تصبح الزيارة أكثر أمانًا وسهولة.

من جانبه كشف موقع «Benzinga» الأمريكى المعنى بالاستثمار، أن مصر تكثف جهودها لتعزيز قطاع السياحة، وبالتالى جذب المزيد من الزوار من خلال الحملات الترويجية الإلكترونية التى تهدف لإبراز المقصد السياحى المصرى ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة.

وأشار الموقع، إلى استعداد وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لإطلاق حملة ترويجية جديدة عبر الإنترنت تستهدف المهتمين بالسفر والسياحة بالأسواق العربية.

وأكد أن الحملة ستركز على الترويج لمصر كوجهة سياحية مفضلة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تسليط الضوء على مناطق الجذب السياحى المختلفة فى عدد من المواقع السياحية والأثرية، وكذلك الطقس الدافئ فى مصر ومناظر البلاد الطبيعية الخلابة.