جوهرة مخفية عن العيون.. «ذا صن» تدعو البريطانيين إلى زيارة الجونة

دعت صحيفة "ذا صن" البريطانية، المواطنين البريطانيين إلى زيارة مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، ووصفتها بأنها جوهرة مخفية عن العيون، وقالت إن مصر واجهة رائعة ومناسبة لأصحاب الميزانية المحدودة.

قالت الصحيفة يحتوي المنتجع الساحلي على شيء للجميع، من أميال وأميال من الشواطئ إلى المياه الصافية بشكل مذهل وحتى مشهد الحياة الليلية اللائق.

وأوضحت أن الجونة المصرية ليست بعيدة جدًا بالنسبة للبريطانيين ، حيث إنها تستغرق ما يزيد قليلاً عن خمس ساعات على متن الطائرة القادمة من المملكة المتحدة.

ووصفته بأنه منتجع العطلات ممتاز لأي نوع من العطلات. ومع ذلك ، فهي معروفة بأنها المفضلة للعائلة بفضل أنشطتها.

ستجد أي شيء من المتنزهات المائية ذات التصنيف العالي إلى مدارس الغوص والغطس والرياضات المائية - كما تقدم معظم الفنادق نوادي للأطفال يوميًا.

إذا كنت تفضل الابتعاد عن الأنشطة المائية لفترة، فستجد أيضًا الكثير من المتاجر والمقاهي والمطاعم وملاعب الجولف.

من جانبه قال موقع «جلوبال كونستركشن ريفيو» البريطانى، المتخصص فى الإنشاءات وتقديم التحليلات والاستشارات لرواد الأعمال، إن مدينة العلمين الجديدة تمثل رؤية جريئة لصناعة السياحة فى مصر، لافتًا إلى أن مشروع أبراج العلمين الجديدة يعتبر من أكبر وأضخم المشروعات التى نفذت فى المدينة.

وأضاف الموقع، فى تقرير، أن هيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة فى شركة «سيتى إيدج» الحكومية للتنمية العمرانية، اختارت شركة «هيل إنترناشيونال»- إحدى المؤسسات العالمية الرائدة فى مجال إدارة المشروعات الكبرى- لتنفيذ وإدارة مشروع أبراج العلمين الجديدة أو «أبراج مارينا» على الساحل الشمالى لمدينة العلمين الجديدة، بغرض توفير مدينة سكنية سياحية ترفيهية متكاملة.

ونقل الموقع عن «هيل إنترناشيونال»، قولها: «ستجذب أبراج العلمين الجديدة الزوار من جميع أنحاء العالم بشواطئها الخلابة والعديد من الأنشطة والخدمات الترفيهية»، مشيرًا إلى أن المشروع يقع على واجهة بحرية تبلغ مساحتها ٨٠ ألف متر مربع، ويتكون من ثلاثة أبراج سكنية وبرج تجارى وبرج ضيافة، يتراوح ارتفاع كل منها بين ٣٠ و٤٠ طابقًا.