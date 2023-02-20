سبب خفي لوجود بايدن في كييف.. «القاهرة الإخبارية» تكشف الحقيقة

كشفت الأكاديمية والباحثة السياسية علا شحود، السبب الخفي لوجود الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كييف اليوم الإثنين، مؤكدة أن الدعايا الانتخابية الرئاسية للعام المقبل هي السبب الرئيسي للزيارة.

وعلقت خلال مداخلة عبر "سكايب"، من موسكو، لقناة "القاهرة الإخبارية"، على الإدعاءات بوجود دعم أوروبي أو غربي أو أمريكي لأوكرانيا، مؤكدة أن كل هذه المليارات الداعين لها كإمدادات ليست موجودة على أرض الواقع.

وأضافت: "لايوجد اتفاق بين الدول، على إرسال مساعدات وإمدادات عسكرية لأوكرانيا، لأنها تضمر في داخلها الكثير من المخاوف حول الصدام مع دولة بحجم روسيا، خاصة وأن الأخيرة أعلنت استعدادها للصدام مع الدول التي تقف في وجهها ووجه مصلحة بلادها.

وتابعت: "روسيا عززت مواقعها العسكرية والدفاعية فضلا عن قوة التسليح الروسي الذي لايغفل عنه أحدا، مؤكدة أن الذهاب لأي فائدة معنوية بعد اجتماع باين والرئيس الأوكراني هو من قبيل السياسة فقط، ولكن لن تترجم هذه التصريحات إلى أفعال على أرض الواقع".